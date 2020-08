Nicolás Gautier será el nuevo comisionado electoral del PPD

Ante la renuncia del comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, Metro confirmó mediante diversas fuentes que se nombrará a Nicolás Gautier como nuevo comisionado electoral de la colectividad.

La Junta de Gobierno del PPD fue citada mañana para confirmar el nombramiento de quien hasta hace poco fue segundo vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Gautier salió del cargo con la nueva reforma electoral que eliminó los cargos de vicepresidentes. En el pasado, el funcionario ya había ocupado el cargo de comisionado electoral del PPD.

De hecho, Metro supo que mañana se anunciará el nuevo equipo de trabajo de Charlie Delgado Altieri, candidato del PPD a la gobernación, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre próximo.

La designación de Gautier se da luego de la renuncia de Merle Feliciano, quien luego del colapso primarista había anticipado que renunciaría al cargo cuando concluyera el proceso de las primarias.

“En consideración a la naturaleza y clasificación de confianza del cargo de Comisionado Electoral del PPD, le informé al presidente del Partido Popular Democrático, Hon. Carlos Delgado Altieri, mi determinación de poner a su disposición el cargo que ostento. La dimisión es efectiva de inmediato. Esta determinación se basa, además, en no retrasar el plan de trabajo del nuevo presidente. El 15 de mayo de 2019, asumí el cargo de Comisionado Electoral con mucho orgullo y con un alto sentido de urgencia por lo apretado del calendario electoral. Ante este gran reto, me propuse organizar electoralmente nuestro partido mediante un plan estratégico, elevar la moral de nuestros empleados y, sobre todo, procurar un evento primarista transparente y seguro. Esto con el ánimo de que facilitará la unión de nuestras hermanas y hermanos populares, con miras a la victoria grande en las próximas elecciones. El respeto a la integridad del proceso es un valor fundamental. Ha quedado demostrado que la confianza en el mismo no se obtiene legislando. Atesoro la confianza brindada por el presidente Hon. Aníbal José Torres Torres y la Junta de Gobierno de nuestro Partido, por permitirme ocupar el cargo. También agradezco, con profunda sinceridad, la colaboración, el respaldo y el sentido de compromiso de todos los que formaron parte de nuestro equipo electoral. Gracias por el apoyo que me brindaron”, expuso en declaraciones escritas Merle Feliciano.

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, María "Lolín" Santiago había hecho el mismo compromiso. El presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila también había hablado de renunciar, pero ahora dice que está en un proceso de reflexión. El candidato a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi no ha hecho un requerimiento de renuncia ni de su comisionada electoral, ni del presidente de la CEE. El PNP no ha culminado el proceso de escritinio de las primarias.

