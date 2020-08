Johnny Méndez recibe resultado de prueba molecular rápido por ser "first responder"

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, explicó las razones por la que los resultados de la prueba molecular del coronavirus COVID-19 que se realizó, y a la que arrojó positivo, salieron en tan solo cuatro horas.

Según explicó el líder cameral, quien aseguró sorprenderse al ver en el tiempo que le entregaron la información de este examen, los mismos fueron entregados en corto tiempo porque se le considera como un “first responder” (primer respondedor), y a estas personas se le agiliza el proceso.

“Yo fui hacerme la molecular allí frente al Departamento de Salud en el servicarro, hice la fila como todo el mundo, pero la contestación que me dieron, porque yo también me sorprendí que me dieron el resultado tan rápido, es que como yo soy de los first responders a estas personas se le da inmediatamente el resultado”, indicó Méndez en entrevista con WKAQ 580.

Méndez reaccionó sorprendido al enterarse del resultado, ya que aseguró que en todo momento tuvo la mascarilla puesta en los eventos de los que participó el pasado domingo.

“Lo curioso es que el domingo estuve con la mascarilla todo el tiempo, así que, uno tiene que cuidarse”, comentó agregando que por el momento “gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios nos sentimos bien”.

Mientras esté pasando por esta situación, el representante estará encerrado tal y como se exige y recomiendan los médicos.

“Tengo que estar guardado, encerrado, todo este tiempo que se exige “, dijo.

Actualmente en Puerto Rico se han reportado más de 12 mil casos positivos por el COVID-19.

En el día de hoy, la gobernadora Wanda Vázquez estará ofreciendo los detalles de la nueva orden ejecutiva, una que han solicitado desde la clase salubrista del país sea más restrictiva. Esto ha causado una falta de consenso entre el grupo asesor médico y el económico de La Fortaleza.

Escucha la entrevista aquí: