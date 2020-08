Aumentan las preocupaciones entre el magisterio ante reinicio de clases

Ante un atropellado intento de reinicio de clases en el Departamento de Educación (DE), líderes magisteriales advirtieron que si la agencia no adopta medidas podría poner en peligro el semestre nuevamente.

El primer semestre académico de 2020-2021 no pudo iniciar el pasado lunes debido a una serie de fallas técnicas que experimentó la agencia con la plataforma de Microsoft Teams y que hasta ayer todavía no había resuelto, según organizaciones del magisterio.

La presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez, pronosticó que el inicio accidentado del semestre académico podría significar que nuevamente los estudiantes culminen el semestre de forma anticipada sin la evaluación requerida. En abril, el secretario de Educación, Eligio Hernández ordenó culminar el semestre académico debido a la emergencia por el COVID-19, lo que provocó que los estudiantes pasaran de grado independientemente de la evaluación de aprovechamiento académico.

“Definitivamente, va a ocurrir nuevamente porque el Departamento de Educación le está negando el derecho constitucional a la educación a miles de estudiantes y no es la culpa del estudiantado, no es culpa de la gente ser de una familia pobre que no tiene recursos tecnológicos y estudiar en un sistema de educación público que se supone que sea accesible y equitativo que no le provea herramientas teniendo los millones asignados”, señaló Martínez en entrevista con Metro.

Incluso, ayer el secretario Hernández admitió que la agencia solo ha entregado 600 computadoras a estudiantes con una matrícula de alrededor de 20,000 alumnos en todo el sistema público. Estas computadoras serían utilizadas para los cursos en línea que tomarían los estudiantes debido a la emergencia salubrista.

Martínez mencionó que el estudiantado podría verse afectado en caso de que nuevamente que el DE tenga que recurrir a finalizar el semestre de manera abrupta.

“Estos estudiantes volverán lamentablemente muchos de ellos a ser promocionados sin dominar destrezas si la agencia no actúa”, añadió la líder magisterial.

Por su parte, Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros (AMPR), también mostró preocupación con el inicio accidentado del semestre académico. Sin embargo, sostuvo que espera que la agencia adopte cambios urgentes antes de pensar en culminar el semestre. “Esperemos que no, porque en este caso no sería pasar, sería quedarse en los grados porque no ha arrancado versus el semestre pasado…eso afectaría el bienestar de los menores”, aseguró la líder sindical.

Aponte, asimismo, cuestionó que, a esta fecha, el DE todavía no haya entregado las computadoras a estudiantes y maestros. “Esperábamos que mas de un 50 % tuviera esos equipos. Ha pasado el tiempo y no se ve la urgencia en la atención a esta situación tan seria que es el acceso de la educación de nuestros estudiantes. Estamos hablando de un derecho constitucional”, dijo.

Martínez también tronó contra el DE por la falta de entrega de los equipos a estudiantes y maestros y comentó que deben utilizarse parte de los fondos del Cares Act para proveer acceso a internet a estudiantes que no tengan este servicio. “Han tenido cinco meses para prepararse…Deja mucho qué decir”, expuso Martínez, quien reiteró el reclamo de renuncia contra Hernández tras los continuos contratiempos en el DE.

¿Módulos impresos como alternativa?

La líder magisterial también señaló que ante las fallas con el sistema de Teams, algunos maestros han podido comunicarse con sus estudiantes vía telefónica y vía correo electrónico con sus estudiantes para comunicarles cómo van a estar funcionando los programas.

Martínez comentó que si bien hay maestros que han podido coordinar con sus respectivos directores de escuela la entrega de listas de los estudiantes que les toca, hay otros que siguen experimentando dificultades para acceder al sistema de información del estudiantado.

Ante estos retos, Aponte apuntó a que el DE podría apostar a los módulos impresos para aquellos estudiantes que no puedan tener acceso al sistema educativo en línea.

Martínez, en cambio, opinó que los módulos podrían ser una alternativa pero podrían significar una carga pesada para algunas familias. De ser así, la líder de la FMPR indicó que el DE debe contratar más maestros para que ofrezcan ayuda individualizada a los estudiantes.

“[Ayer los maestros] enviaron censos [a los estudiantes] para ver si cuentan con laptop o internet. Si no cuentan con ellos, si prefieren estudiar a través de módulos para que los maestros puedan proveerle los módulos y eso requiere también una coordinación entre la familia y el maestro porque el módulo en la práctica te convierte en un home schooler”, dijo Martínez, quien exigió al DE a que contrate más maestros, detenga la declaración de maestros excedentes y paralice instrucciones de cambiar salones de clase de 25 a 35 estudiantes. Martínez, sin embargo, objetó que el DE quiera cambiar los planes de los métodos de ofrecimiento académico luego de haber invertido en la plataforma de Microsoft Teams.