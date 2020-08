A cuarentena Pierluisi y Jenniffer González tras positivo del presidente de la Cámara

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, anunció que se someterá a una prueba para detectar el COVID-19 luego que el presidente de la Cámara, Carlos Méndez, revelara que había arrojado positivo al coronavirus.

De igual forma, la comisionada residente Jenniffer González, también anunció que se hizo hoy una prueba molecular para detectar COVID-19 luego de conocer del resultado positivo de Méndez.

Ambos políticos estuvieron compartieron el domingo con el presidente de la Cámara durante la celebración de las primarias de la colectividad. Pierluisi participó hoy en una reunión con Méndez y con otros miembros del PNP.

"Me estaré realizando la prueba a la mayor brevedad posible y me mantendré en aislamiento preventivo hasta tanto tenga los resultados. No he presentado ningún síntoma, pero dado que estuve con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, es el paso correcto a seguir. Exhorto a todo aquel que tuvo contacto directo con él a hacer lo mismo. Este es un virus con el que todos tenemos que convivir. Nos mantendremos vigilantes y tomando todas las debidas precauciones", escribió Pierluisi en sus redes sociales.

En varias fotos de la reunión efectuada hoy, se puede observar a Pierluisi -quien tenía su mascarilla colocada incorrectamente- sentado al lado del presidente cameral.

Por su parte, González indicó que estará en cuarentena mientras aguarda el resultado de la prueba que se realizó hoy. La comisionada residente dijo que por sus constantes viajes se hace la prueba para detectar coronavirus una vez a la semana. Añadió que al momento no presenta síntomas asociados con el COVID-19.

El presidente de la Cámara hizo el anuncio de su resultado positivo esta tarde, luego de haber participado en la reunión en la que estuvieron presentes diversos miembros de la Palma.