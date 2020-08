Bajo lupa cameral el manejo del DE con la Escuela José Julián Acosta

Ante la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud, que preside el representante Eddie Charbonier Chinea, se presentó el martes, el secretario del Departamento Educación, doctor Eligio Hernández Pérez, acompañado del licenciado Ndan Portalatín, director de Asuntos Legales del DE, para brindar información respecto al proceso y razones del traslado de la directora Aurea Rodríguez de la Escuela José Julián Acosta a otro plantel, sin considerar el reclamo de la comunidad escolar.

Esto ocurrió en la segunda audiencia sobre este tema y con el alcance de la Resolución de la Cámara 46, que tiene como fin realizar un estudio sobre las necesidades de la población de San Juan, y establecer las prioridades de acción con un plan de desarrollo integrado.

Piden renuncia del secretario de Educación tras falla en plataforma digital para iniciar clases La FMPR asegura que la información del personal y estudiantes del DE "quedó puesta" tras la falla

El representante Charbonier Chinea insistió en comunicación escrita que “el estudiante es primero y se tiene que brindar una protección hacia ellos” mientras ofreció ejemplos de cómo la ejecución de un director afecta la escuela no solo en matrícula sino funcionamiento. De igual modo, recalcó lo sorprendido que está cuando parece que el nivel central del DE no supiera de este caso.

El director de Asuntos Legales del DE respondió que cada región es como “un mini departamento de educación. Cada uno tiene recursos humanos adicional y a nivel central, eventualmente llegan, pero en etapas tempranas lo manejan ellos, a nivel regional”.

Por su parte, el senador Henry Neumann Zayas resumió el asunto en tres capítulos, siendo en el primero donde le ofrecieron más de diez alternativas a un director de escuela, que pidió reubicación por cambio de residencia, refiriéndose a Juan Caraballo, y éste optó por una escuela que funciona a la perfección. En el segundo capítulo, el legislador indica que “nadie sabía nada y de repente, se nos habló del reglamento interno, leyes orgánicas que amarran y restringen al Departamento de Educación”. Mientras que en el tercer capítulo “traen una ponencia que no habla del pleito judicial sino de una gran cantidad de discreción que tiene el secretario para al final del camino tomar una decisión. Discreción de cerrar escuelas después de María, discreción del secretario que da espacio para pasar de grado sin tomar en consideración que no aprendimos nada en el semestre”.

El senador sostuvo refiriéndose a la escuela especializada en teatro, antes mencionada, que “esto funciona bien, en un Puerto Rico, donde tantas cosas funcionan mal, tenemos directores que han echado hacia delante a la escuela, y maestros que marchan por ella y estudiantes, a base de experiencia de verlos al argumentar su caso, son reflejo del ambiente productivo. Al bulldozer del Departamento de Educación, no lo entiendo, cuando tienes que ir a las Américas en Puerto Nuevo y ves polilla, inodoros desbordándose y no hay papel sanitario. Si algo funciona bien, vamos a protegerlo. Así que más que preguntas, yo le ruego y pido porque yo lo he visto, es un ambiente para replicar en otras escuelas públicas, por favor, usando la discreción que tiene una vez culmine dicho proceso para emitir determinación, el elemento más importante aquí son los estudiantes, que quieren mantener su ambiente escolar, eso tiene que ir por encima de todo lo demás. Estamos en pandemia y el semestre ya empezó, son momentos únicos y si nos dedicamos a maltratar las cosas que funcionan bien, no tenemos tiempo para arreglar las que funcionan mal”.

Durante los trabajos, el Lcdo. Portalatín aprovecho para aclarar que el secretario del DE no contestaría ciertas preguntas no por falta de voluntad sino porque eventualmente, el asunto llegará a sus manos y desean mantener la pureza del proceso.

Seguido, agregó que hay un comité de impugnación, constituido en 2019 por el secretario, y cuenta con miembros alternos. A lo que el representante Charbonier Chinea le solicitó no sólo los nombres de todos los miembros sino sus puestos, la cantidad de casos que han atendido y los resultados. Esto, para en o antes de mañana, miércoles, a las 4:00 de la tarde vía correo electrónico.

El representante Denis Márquez Lebrón cuestionó si tenían alguna explicación de por qué en el webpage del DE no aparece el reglamento correspondiente. Charbonier Chinea intervino al decir que “los derechos de la gente que se respeten, delete a ese reglamento” y le preguntó al secretario del DE si le comunicaron los elementos en discusión de la primera vista pública. Hernández Pérez respondió que no vio video ni grabación alguna de la vista, pero instruyó a que brindaran todo lo que hubiesen solicitado.

Durante el turno de Márquez Lebrón discutieron la fecha de publicación y vigencia del reglamento y a su vez, el legislador determinó como un hecho que pareciera que nivel central del DE no se hubiese enterado del reclamo de la comunidad de la Escuela José Julián Acosta sino es por el proceso de vistas en la Cámara de Representantes. A esto, el representante Charbonier Chinea aclaró que los estudiantes hicieron acercamientos por escrito antes de recurrir a protestar.

Ante preguntas de cuál es la reacción del DE por el hecho de que no consideraron el reclamo de los estudiantes para el traslado del personal, el licenciado Portalatín se limitó a responder que “entendemos y reconocemos que no todos los empleados conocen de derecho, pero se rigen por los reglamentos, pueden tomar decisiones incorrectas, yo presumo que se toman basados en reglamentos”.

Márquez Lebrón reaccionó diciendo que “no hay que ir a leyes para entender reglamentos” y Charbonier pidió explicaran el proceso de solicitud para traslado y al recibir respuestas, Márquez Lebrón sentenció “nada de eso pasó aquí”. Sobre por qué le ofrecieron tantas escuelas a Caraballo, el director de Asuntos Legales del DE habló sobre el derecho propietario que tienen los empleados regulares de sus puestos y argumentó que la oficina regional no se comunicó con su división para notificar sobre algún interés de demanda de parte de Caraballo.

El representante Márquez Lebrón especificó que “me alarma, me preocupa que este joven, que está en la parte de atrás, menor de edad, como presidente de su clase con respeto y cordialmente le escribe a su director, le reconoce y le respondan diciéndole que le darán copia a su representante legal, ¿cuál es la posición del señor secretario?”. Hernández Pérez dice que “hay que garantizar derechos de todos y lo que se haga será en defensa de ese planteamiento. Ningún funcionario del DE, ni ningún estudiante se puede sentir amedrentado o incómodo de que por haber hecho algún reclamo sufra represalias”.

Por su lado, el representante Manuel Natal Albelo agradeció el tiempo del presidente de la Comisión para hacer estas vistas y reconoció que cuando lo ha convocado ha respondido con espacios como ese. Natal Albelo le cuestionó al secretario del DE sobre los requisitos para ser director de una escuela especializada y sobre las consultas que deben hacerle al consejo escolar para un nombramiento; y concluyó diciéndole “usted va a tener oportunidad, como autoridad nominadora, al informe que le brinde el comité. La realidad es que hay una comunidad escolar, básicamente, unida por un reclamo, al punto que los que conforman el consejo escolar renunciaron como acto de dignidad, ante lo que entienden es un atropello del Departamento de Educación. Confío que la conclusión sea para respetar el reclamo de esa comunidad”.

Márquez Lebrón preguntó por las fallas en la plataforma digital de enseñanza, el inicio de las clases, la fecha en que tomarán el College Board, y el secretario respondió que “no se cayó, la plataforma (Microsoft Teams) funciona bien en su totalidad. Este servidor advino en conocimiento de que un maestro podía ver la información de otro… se supone que esté funcionando hoy en la tarde. Respecto a las otras preguntas, dijo que “depende de la evolución de la pandemia, se puede reprogramar prueba, si fuese el caso y se cancelan eventos escolares de manera presencial”, recalcando que la pandemia es la variable.

Al finalizar los trabajos, el representante Charbonier Chinea subrayó que estarán al pendiente y le pidió al secretario del DE que “tome en consideración los planteamientos de los estudiantes”.