Wanda Vázquez no le ha enviado ni un mensaje de texto a Pierluisi

El recién electo candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, no ha recibido ni un mensaje de texto de su rival, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, tras las primarias del domingo.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Pierluisi Urrutia aformó haberle solicitado una reunión "el día y a la hora y en donde ella desee".

"No me tomó por sorpresa la reacción de la Gobernadora en el día de ayer. Cuando uno tiene una aspiración y la ve tronchada, es un golpe duro. Y cada cual reacciona a su manera. Obviamente yo reaccioné bien desde el principio (tras la derrota ante Ricardo Rosselló Nevares el cuatrienio pasado), pero tengo que admitir que me dolió mucho y que me tomó por lo menos un mes botar ese golpe", confesó en el podcast Con los Editores.

Los sobrevivientes primaristas: Charlie Delgado y Pedro Pierluisi responden preguntas Escucha aquí el nuevo episodio del podcast Con Los Editores. Esta vez en versión extendida.

"Están dolidos. Y eso es una reacción muy natural en estas circunstancias, pero otra vez yo voy a ser muy sensible porque sé exactamente lo que está pasando y voy a estar apelando a unas causas mayores cuando le hable a todos los estadistas, a todos los penepés, incluyendo los que no votaron por mí en el día de ayer", dijo asumiendo el reto que le queda de frente al encontrarse con un electorado novoprogresista dividido.

Pierluisi Urrutia recordó que no es la primera vez en la historia del PNP que una primaria lacera la unidad de sus huestes, puesto que en la carrera por la gobernación entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño en el 2008 el primero, vencido, tampoco se comunicó con el segundo.

Dávila asegura Wanda Vázquez fue víctima de campaña difamatoria “Aquellos que pretendan manchar el nombre de Wanda Vázquez y aquellos que pretendan continuar procesos de investigaciones amañadas, les digo que hay un pueblo detrás de Wanda Vázquez y que Wanda Vázquez no está sola”

El candidato dijo que no le tomó por sorpresa su victoria, puesto que toda la información proveniente de encuestas y sondeas lo colocaban a la cabeza. "A nadie le debe sorprender. Yo soy un penepé de convicción, de toda la vida. Soy un estadista de cuna. Presidí el PNP por tres años y medio, y he ostentado dos cargos importantes en el gobierno: el de Secretario de Justicia en los años 90, y el de la Comisaría Residente por 8 años. O sea, que en todo momento recibí un apoyo que nunca había visto", dijo en el podcast que puedes escuchar en tus plataformas favoritas.