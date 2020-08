Alcalde de Ceiba pierde las primarias ante Sammy Rivera

Samuel “Sammy” Rivera ganó la candidatura para la alcaldía de Ceiba en las primaras del Partido Nuevo Progresista (PNP), al incumbente, Ángelo Cruz. Con un respaldo del 54.46 % con 996 votos, Sammy se impuso sobre el actual alcalde quien obtuvo un 45.54 % con 833 votos. Estos números reflejan los resultados oficiales presentados, hoy, de 14 de 19 colegios para un 73.68%.

“El pueblo de Ceiba se levantó, hoy [ayer], quien ganó fue el pueblo que se hizo sentir en las urnas. Estoy muy agradecido con cada uno de los ceibeños que me dio su apoyo, con su voto me dan la oportunidad de ser el candidato oficial para la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista. Hoy un jibarito de Ceiba derrotó al león de Ceiba. Mi agradecimiento a mi esposa, a mi familia y a mi gran equipo de trabajo por hacer realidad este triunfo.”, manifestó Sammy Rivera.

“Yo voy a trabajar para todos los ceibeños, es momento de unirnos como pueblo. A los ceibeños que, hoy, no me dieron su voto les pido la oportunidad de que me conozcan, que vean mi plan de trabajo, los proyectos, los servicios para la gente, para las comunidades, el desarrollo que propongo para el pueblo y que se unan a mi campaña porque les aseguro que un mejor Ceiba es posible y hoy dimos ese primer paso para lograrlo”, enfatizó Sammy Rivera.

En Ceiba aún quedan colegios de votaciones por registrar sus resultados, sin embargo, ya se han adjudicado más de un 70% de los votos lo que demuestran que el actual alcalde perdió las Primarias. Cruz estuvo dos cuatrienios al frente de la poltrona municipal de Ceiba, su último cuatrienio ha estado matizado por el descontento de los ceibeños, quienes han denunciado en medios de comunicación y redes sociales la falta de atención al pueblo y los carentes servicios a las comunidades.

“Sammy” nació el 9 de octubre de 1980. Tiene un bachillerato en Educación Elemental K-3, una certificación post grado en Educación Física y una maestría en Educación Especial. Está casado con Shaddai Peña y tiene dos hijos, un niño de 12 y una niña de diez años.