Primer candidato abiertamiente gay entre quienes dejaron a Charbonier fuera de la papeleta

El Partido Nuevo Progresista (PNP) no había elegido entre sus filas a un candidato a representante abiertamente homosexual. Hasta ahora. Con 91,612 votos (9.98%) en las primarias de este domingo, el joven Jorge Emmanuel Báez Pagán desplazó a la veterana María Milagros 'Tata' Charbonier y logró un lugar entre los candidatos por acumulación a la Cámara de Representantes.

Congrats, to the first openly gay person to be elected in a primary for representative in Puerto Rico. This is a huge step @emmanuelgnbo51 for our rights and inclusion 🏳️‍🌈🇵🇷 This is History for Puerto Rico. 🗳

