Miembros de la Cámara de Representantes piden unidad en el PNP rumbo a las elecciones

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johny” Méndez Núñez, junto a varios de los miembros del cuerpo legislativo que respaldaban públicamente al precandidato a la gobernación, Pedro Pierluisi Urrutia, instaron a los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) a que se unan en búsqueda de ganar las elecciones.

“Todos los compañeros y compañeras que respaldaron la cuenta de Wanda Vázquez [Garced] tienen nuestro respeto y consideración, pero es ahora que precisamente todos nos tenemos que ir detrás del ideal de la estadidad”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara de Representes expresó que el triunfo de Pierluisi Urrutia se debe al trabajo que todos realizaron en conjunto.

En la misma conferencia de prensa, William Villafañe –candidato al Senado de Puerto Rico con la mayor cantidad de votos— agradeció a la base del PNP por el respaldo a su candidatura.

Igualmente, instó a todos y a todas a que todos se enfilen a favor del partido y su ideal estadista.

“Nuestro norte ahora es la estadidad, trabajar todos en conjunto para prevalecer en noviembre”, expresó. “Si el partido no prevalece en noviembre no hay presidencia que no valga para nadie’.

Villañe no respondió si efectivamente aspirará a la presidencia del Senado de Puerto Rico.

En el PNP, la delantera la tiene el excomisionado residente y exsecretario de Justicia, Pierluisi Urrutia. La primera ejecutiva se encuentra en el segundo lugar y —a la fecha— no ha reconocido el triunfo de su rival en la contienda primarista.

Hasta el momento, tanto Yulín Cruz como Bathia Gautier reconocieron la victoria de Charlie Delgado Altieri. El actual alcalde de Isabela aspirará a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Los dos candidatos rumbo a la gobernación se enfrentarán ante los candidatos y candidatas del Partido Independista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Partido Dignidad.