Gobernadora firma ley para otorgar autonomía al Centro Cardiovascular y al Centro Comprensivo de Cáncer

La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó el Proyecto de la Cámara 1903 a los fines de enmendar la “Ley de la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe” y la “Ley del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico”, con el propósito de excluirlas de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal y de la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico.

“Los servicios que ofrecen la Corporación del Centro Cardiovascular y del Centro Comprensivo de Cáncer son unos especializados y de salud pública, que no solamente ofrecen servicios en Puerto Rico, sino también a residentes de islas vecinas. El área de medicina que atienden ambas corporaciones públicas es altamente especializada, de la cual dependen cientos de pacientes. No se puede tratar a estas entidades como si fueran una agencia del gobierno cualquiera”, dijo Vázquez Garced en declaraciones escritas este domingo.

“Aun cuando está establecido por ley que estas corporaciones tendrán autonomía, en la práctica no era así. Ambas necesitan poder contratar personal especializado en sus respectivas áreas sin tener que esperar por procesos burocráticos, al igual que si necesitan comprar equipo, el tener que esperar por permiso de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) puede hacer una gran diferencia a la hora de atender a los pacientes. Cabe destacar que muchos de los equipos que utilizan son altamente costosos y, de no poder adquirirlos con rapidez, se pone en riesgo la vida de todos los pacientes que ambas instituciones atienden. Existen los procesos para velar por el buen uso de los recursos, sin tener que estar sometidos a procesos que terminan obstaculizando el funcionamiento ágil de tan importantes centros de salud”, destacó la Gobernadora.

El proyecto presenta como ejemplo que, actualmente, la Corporación del Centro Cardiovascular no cuenta con personal suficiente, específicamente en el área de enfermería. Mas aún, la situación es injustificable cuando cuentan con los recursos y el presupuesto necesario para contratar personal, pero no pueden hacerlo hasta tener la autorización por parte de OGP, que a su vez tiene que atender una gran cantidad peticiones de decenas de agencias. Igualmente, el Centro Comprensivo de Cáncer comenzó recientemente sus operaciones en el hospital especializado, lo cual requiere de reclutamiento de personal altamente cualificado. De hecho, este centro se encuentra afiliado con la Universidad de Puerto Rico, que ya estaba exenta de estas leyes, mas no el Centro Comprensivo de Cáncer, lo que dificultaba y entorpecía la relación entre ambas instituciones.

“Esta medida permite que ambas entidades puedan tener administraciones ágiles y que cumplan con su misión de salvar vidas”, agregó la primera ejecutiva.