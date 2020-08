Evelyn Vázquez tomará vacaciones antes de decidir si continuará en la política

La senadora Evelyn Vázquez, quien según el escrutinio parcial de las primarias se encuentra en el último lugar entre los candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) al Senado por acumulación, espera ahora poder dedicarle más tiempo a su vida familiar y reflexionar sobre si continuará o no en la política.

“Tengo diferentes opciones pero no he pensado en nada de eso ahora”, expresó la senadora penepé quien dijo que se asegurará de finalizar el cuatrenio corriente pero aún no sabe qué hará en el futuro.

“(Tomaré una determinación) luego de tomarme unas vacaciones y dedicarle un poco de tiempo a mi esposo y a mi hija, que los he sacrificado mucho”, lamentó la legisladora de la Palma, quien aseguró que su derrota electoral fue consecuencia del apoyo que ofreció a Wanda Vázquez.

“Evidentemente la plancha de Pedro Pierluisi fue la más favorecida, así que yo, al ser la persona más cercana a la gobernadora, que siempre estuvo a su lado, que la defendió… pues eso tuvo un efecto en mi candidatura”, señaló.

La senadora agradeció a su equipo de trabajo y a las personas que le dieron su apoyo en el evento electoral y, pese a no haber salido victoriosa, dijo no arrepentirse de respaldar a Wanda Vázquez.

“Si tuviera que regresar y continuar en una campaña, continuaría en a la de Wanda Vázquez. Yo creo en ella”, sentenció.