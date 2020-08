Cero obstáculos contra el doble voto

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Juan Ernesto Dávila, admitió que no se implementó mecanismo alguno para evitar que electores que hubieran participado la semana pasada en la primaria del Partido Popular Democrático (PPD) o Partido Nuevo Progresista (PNP) cruzaran líneas y votaran hoy en el evento de la colectividad contraria.

“Los partidos no van a compartir su registro de electores afiliados entre sí. Así que es muy difícil colocar en vigor esto del auditor”, respondió Dávila al preguntársele si había considerado la sugerencia del comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano, para nombrar auditores independientes que pudieran revisar los listados electorales y cotejar si los votantes habían ejercido su voto anteriormente.

La posibilidad del doble voto era un riesgo latente particularmente en aquellos precintos donde solo uno de los dos partidos pudo celebrar la primaria el 9 de agosto. Por el retraso de siete días, un elector, en teoría, podría haber decidido participar hoy en las primarias del otro partido, y no habría podido ser identificado mediante el dedo entintado, que es el mecanismo que existe para evitar que una persona intente votar en dos ocasiones en un evento.

“La única forma de depurar las listas es que el PNP comparta el registro de afiliados con el PPD y viceversa. El Código Electoral dispone que el registro de afiliados es propiedad exclusiva de los partidos políticos. Sí hicimos una exhortación explícita a los electores a que no cruzaran e hicieran el doble voto. Entendemos que en los colegios electorales no ocurrió ningún tipo de percance, no se detectó ningún caso por parte de los funcionarios de colegio de los partidos políticos respectivos y esa es la garantía que le podemos dar al pueblo puertorriqueño”, mencionó Dávila.

A partir de los primeros resultados reportados en el portal de la CEE, el ex comisonado residente Pedro Pierluisi se perfilaba como el candidato a la gobernación por el PNP, mientras el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, dominaba la primaria por la candidatura popular al máximo cargo electivo.

Según Dávila, el miércoles comenzaría el escrutinio general del PPD, mientras al día siguiente se haría lo propio en el PNP.