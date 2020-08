Secretario de Salud dice que los puertorriqueños se matan entre ellos mismos por indisciplinados

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, exhortó a la ciudadanía a colaborar con las medidas de seguridad para evitar los contagios del coronavirus COVID-19 ya que asegura que “estamos matando puertorriqueños a puertorriqueños”.

Estas expresiones surgen el mismo día que la gobernadora Wanda Vázquez extendió por una semana adicional la actual Orden Ejecutiva, con la que hemos aumentado en una semana de 8 mil a 11 mil casos acumulados confirmados.

“Se nos muere un puertorriqueño y seguimos con la falta de disciplina. Hagamos lo correcto, coño, hagamos lo que tenemos que hacer, seamos disciplinados”, indicó el funcionario en el programa Jugando Pelota Dura.

González, aunque reconoció la capacidad de los puertorriqueños, aseguró que la población ha sido indisciplinada y que nos estamos matando entre nosotros mismos.

“Usen la mascarilla, distanciamiento físico, seamos responsables, estamos matando puertorriqueños a puertorriqueños. No me digan que son externos, son puertorriqueños que se están contagiando y están infectando a otras personas y están matando personas de sobre 60 años, somos nosotros mismos que los estamos matando y somos indisciplinados. Tenemos la capacidad de ser disciplinados, no hay duda de eso, Puerto Rico es grande”, agregó.

Ante los cuestionamientos de imponer medidas más severas para controlar los contagios del virus, el salubrista aseguró que no se trata solo de cerrar, sino de una combinación de factores.

“Todo el mundo me dice que cierra, no, es una combinación de factores, disciplina de los puertorriqueños”.

Actualmente en la Isla hay reportadas unas 201 muertes confirmadas y 11,069 casos de COVID.