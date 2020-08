Denuncian engaño con la otorgación de dinero para equipo electrónico para estudiantes

La otorgación de $1,000 para equipo tecnológico a estudiantes graduados de cuarto año no ha sido eficiente por la falta de inventario, desorganización de suplidores y disparidad en los servicios, de acuerdo a Madeline Sánchez, vecina de Cayey y madre de una hija recién graduada.

Sánchez relató en un comunicado que bajó el voucher vía el Sistema Unificado de Renta Internas (SURI) del Departamento de Hacienda y al visitar varios puestos de servicio de celulares de la compañía Claro, descubrió que los empleados desconocen del proceso donde los $1,000 se aplicarían a la compra de una computadora, tablet o hotspot.

“Yo fui a Claro de Plaza Centro, Villa Blanca y también de Catalinas Mall en Caguas, porque esa compañía es la que ofrece computadora. AT&T lo que ofrece es tablet solamente y lo que nos interesa es una computadora, por la capacidad de almacenaje de datos. En ninguno de los centros de Claro que vemos visitado tienen inventario, tampoco saben cuando van a llegar. De hecho, en la primera localidad que fuimos de Claro en Cayey, que está localizado en el centro comercial de Pérez Hermanos, me dijeron que ni siquiera me podían poner en lista de espera porque yo no soy clienta de esa empresa”, aseguró la madre.

“Miren, yo no soy política ni me atraen esos temas, pero luego de haber tratado de acceder a esta oferta del gobierno, entiendo que todo esto ha sido un movimiento político en víspera de las primarias, para recaudar votos de la gente joven. Mien como es, que esto aplica precisamente a los que se graduaron de cuarto año, no a los menores de edad”, añadió. Incluso, otra preocupación que genera esta situación es que los padres tienen que estar de centro comercial en centro comercial buscando equipos tecnológicos en medio de la pandemia, exponiéndose a contagiarse de Covid-19. “Por un lado el gobierno exhortan a cuidarse, pero por otro lado provocan estas situaciones. Es de locura”, finalizó Sánchez.

El pasado 18 de junio de 2020, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció dicho incentivo para los graduados de cuarto año durante su Mensaje de Estado y Presupuesto ofrecido en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

