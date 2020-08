Presentan moción urgente para aclarar sentencia del Supremo sobre primarias

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, presentó hoy una moción urgente para solicitar que se aclaren dos asuntos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre celebrar las primarias el próximo domingo.

De acuerdo con la moción, la primera situación es sobre que algunos centros de votación no estuvieron las ocho horas.

“Algunos de esos colegios de votación, pueden ir desde 15 a 20 minutos de diferencia para completar las 8 horas de votación, hasta de dos o tres horas de deficiencia para completar las 8 horas”, expresa el documento.

Establece que “si ese tipo de colegio se abre 8 horas el domingo, pudiese estar creando una clase de electores que tuvo dos días y casi 16 horas para votar, mientras que el resto de los electores solo tuvieron un día y 8 horas, como dispone la ley”.

Detalla que no es poco común observar que las actas de incidencia pueden reflejar un atraso de 15 minutos o media hora en la apertura del colegio por alguna razón justificada (las llaves entregadas no eran las correctas, los portones de la escuela no abrieron a tiempo, etc.), pero que cierran a las 4:oo p.m. junto a los demás colegios de la unidad sin que ello conlleve alguna imputación de vicio intrínseco por, técnicamente no haberse completado 8 horas de votación.

Lenguaje inconsistente en la decisión del Supremo sobre apertura de colegios electorales La sentencia omite elementos que son mencionados en la opinión de mayoría

La otra situación es sobre “Unidades electorales compuestas de un (1) colegio hasta cuatro (4) colegios de votación. En algunos de esos colegios pueden tener sus ochos horas de votación, pero en otros no. Los colegios de votación se confeccionan en orden alfabético por apellidos. Se puede dar la situación en sectores rurales, donde en una comunidad, tendrían derecho a votar los electores de ciertos apellidos en adelante y otros no, lo que puede crear un mayor grado de confusión para una divulgación efectiva a menos de 48 horas de abrirse los colegios nuevamente”.