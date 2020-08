Desgarrador mensaje de madre de joven de 24 años que murió por coronavirus

La madre del joven de 24 años que falleció por coronavirus COVID-19, reportado hoy, viernes, por el Departamento de Salud (DS), escribió un desgarrador mensaje en su cuenta de Facebook ante la irreparable pérdida.

"Hijo de mi alma, luz de mis ojos, te me fuiste muy rápido. El COVID-19 no te dio la oportunidad de ganarle esta terrible batalla. No tengo palabras para decirles que mi amado hijo Junito pasó a morar en los brazos de papito Dios", publicó Olga Iris González junto a una foto de su hijo.

Esta añadió que: "Hoy te acoge en su regazo, yo te quería aquí conmigo y confiaba en que asi iba a ser, pero Dios necesitaba un ángel en el cielo y te eligió a ti. Mi alma está en pedazos porque físicamente no estarás a nuestro lado, pero siempre estarás en nuestro corazón. Tu hermana y yo te amamos mas allá de este plano terrenal. Descansa en los brazos del eterno esperando reunirme algún día contigo".

En un segundo mensaje, la mujer escribió: "Mi primer gran amor, descansa en los brazos del eterno hasta que volvamos a vernos 🕊 vuela alto, tan alto como solo tu sabías hacerlo. Te ame desde que te tuve en mi vientre, te amé cuando te tuve en mis brazos y te amaré hasta que volvamos a reencontrarnos".

El fenecido fue identificado como Ramón Rodríguez González.

Salud reportó en la mañana de hoy, once muertes por la dicha enfermedad y 690 casos adicionales.