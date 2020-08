Salomónica decisión del Tribunal Supremo sobre las primarias

Luego de una atropellada celebración de las primarias electorales el pasado domingo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó ayer que las primarias deberán continuar el próximo 16 de agosto en los precintos que no recibieron los materiales electorales o aquellos que recibiéndolos, no comenzaron el proceso de votación.

De esta manera, el máximo foro judicial validó la decisión tomada por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el pasado 9 de agosto al decidir aplazar el evento electoral debido a atrasos y fallas en la entrega de las papeletas y materiales electorales a decenas de centros de votación alrededor de la isla.

En una opinión emitida por el juez asociado Roberto Feliberti, el tribunal decidió además que los votos emitidos el pasado 9 de agosto son válidos y que las personas que no pudieron ejercer su voto porque su centro de votación nunca recibió las papeletas o que no proveyó las ocho horas para realizar la votación podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo. El Tribunal, por su parte, determinó que si bien los votos emitidos el pasado domingo son válidos, estos no podrán ser divulgados hasta finalizado el evento electoral el próximo domingo 16 de agosto.

El Tribunal, asimismo, exigió a la CEE a tomar las medidas necesarias para cumplir con la determinación judicial y que se celebren las primarias el 16 de agosto. “Esperemos que, a nombre de la democracia, no haya más fallos, ineficiencia, errores ni dilaciones”, añadió el juez Feliberti.

Pese a que catalogó como “deficiente” el manejo de las primarias por parte de la CEE el pasado domingo, ocho jueces del Tribunal Supremo votaron a favor de que se continúe el evento electoral el 16 de agosto.

“La estipulación para continuar el evento electoral el próximo domingo en los precintos donde los electores no pudieron votar, es cónsona al principio rector de las disposiciones electorales de garantizar el derecho al sufragio igual, secreto y, particularmente este grupo, directo. Los contratiempos de los organismos oficiales no pueden ser un escollo que anule el ejercicio del derecho al voto con igual peso que el del resto de los electores”, reza la opinión mayoritaria del juez asociado.

Asimismo, se opuso a que se divulguen los resultados preliminares de los votos emitidos el domingo pasado. “Revelar resultados en estos momentos podría claramente influenciar y tener un efecto en las personas que aún no han votado, en perjuicio de los electores que ya emitieron su voto y que no contaban con dicha información cuando lo hicieron”, señala la opinión del tribunal.

La decisión de continuar las primarias el próximo 16 de agosto fue avalada por ochos jueces del Tribunal Supremo. Sin embargo, los jueces asociados Eric Kolthoff y Mildred Pabón disintieron en lo relativo a la divulgación de los votos emitidos el pasado 9 de agosto. Ambos argumentaron que los votos emitidos debían ser revelados como resultados preliminares por la CEE, según señalan los artículos 10.5 y 10.6 del Código Electoral de Puerto Rico. “El argumento de proteger a los electores que no han votado al restringir la información no es más que una visión paternalista condescendiente del electorado. Mayor incertidumbre y desconfianza en el evento primarista se crea al ocultar esta información”, planteó Pabón en su opinión.

Por su parte, la jueza presidenta Maite Oronoz, aunque votó a favor de continuar las primarias el próximo 16 de agosto, la letrada tronó contra la gestión administrativa de la CEE. Precisó que la CEE y las comisiones de primarias del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático no tenían autoridad en ley para posponer una votación.

El juez asociado Luis Estrella, pese a que también respaldó la opinión mayoritaria, condenó la gestión de la CEE y señaló que las actuaciones del organismo fueron contrarias a la Constitución. “Adviértase que esta determinación no constituye, de ninguna manera una validación del proceder de la Comisión Estatal de Elecciones en la celebración de estas primarias”, puntualizó el juez en su opinión de conformidad.

Decisión pone en relieve derecho fundamental al voto

Si bien muchos de los jueces asociados subrayaron que no existía un remedio perfecto para subsanar la debacle constitucional que provocó la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el pasado domingo, la decisión que tomó el Tribunal Supremo pretendió brindar la mayor protección posible al derecho fundamental al voto de todos los electores del país.

Para el abogado Joel Montalvo, la decisión del máximo foro judicial ofrece “legitimidad a la maltrecha CEE y al proceso mal llevado”.

“Esta decisión, desde el punto de vista práctico, aunque no es la perfecta, es la menos mala y defiende los derechos de los electores que ya fueron a votar y los que por la ineficiencia y los fallos del presidente de la CEE se les privó de ese derecho.”, aseguró el letrado en entrevista con Metro.

El abogado también respaldó que la mayoría del Tribunal Supremo haya decidido que no se divulgaran los resultados preliminares de los votos emitidos el pasado domingo 9 de agosto.

“Al prohibir que se divulguen los resultados —porque la primaria no ha terminado— me parece que y, como bien lo fundamenta el Tribunal, podría manipular a ese elector que todavía o que no pudo ir el domingo [9 de agosto] y que está tomando la decisión de si va el domingo 16”, señaló.

Montalvo, a su vez, comentó que, de cara a la reanudación de las primarias, el CEE le tocará certificar cuáles colegios o centros de votación no pudieron operar por la totalidad de las ocho horas, según lo requiere el propio organismo electoral. Ante esto, indicó que deberán corroborar estos detalles con las actas de los funcionarios de colegios, quienes se supone que lo hayan estipulado en el momento en que abrieron y cerraron el pasado 9 de agosto.

Sostuvo que el próximo domingo 16 de agosto, los ojos estarán posados sobre la gestión del presidente de la CEE para ver si cumple con el mandato judicial de celebrar y culminar el proceso primarista el próximo domingo y que no se repitan los fallos en la entrega de papeletas.