PPD busca identificar colegios que abrieron por menos de ocho horas

Partiendo de su interpretación de la determinación emitida ayer por el Tribunal Supremo, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, ordenó que los funcionarios electorales de la colectividad comenzaran hoy a abrir maletines de precintos y unidades para identificar, mediante las actas, aquellos colegios que operaron por menos de ocho horas el pasado domingo.

“De la decisión del Tribunal Supremo, lo que nos resulta más complejo en términos de logística es evaluar el material que tengo aquí, que son sobre 680 maletines, para ver a quién se le ofreció la oportunidad de tener ocho horas para ejercer su derecho al voto y quiénes no lo hicieron, para nosotros identificar esos lugares, preparar ese material y notificar oportunamente. Me parece que es propio que la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE) notifique, por los medios que sea, para que las personas tengan conocimiento de que esos colegios van a estar abiertos”, precisó Merle Feliciano en entrevista con Metro desde el coliseo Roberto Clemente, donde se custodian cientos de maletines electorales tanto del PPD como del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De acuerdo con Merle Feliciano, aquellos colegios electorales que funcionaron por menos de ocho horas tendrían la oportunidad de compensar el tiempo el 16 de agosto, mientras los colegios a los que el pasado domingo nunca llegó el material abrirían de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Es decir, un colegio electoral que abrió por seis horas, podría abrir por dos horas este domingo.

Anoche, luego que el Supremo emitiera su decisión, Metro reportó que la sentencia presentaba un lenguaje inconsistente con la opinión mayoritaria, redactada por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón. Aunque en los fundamentos de la decisión se menciona que en la reanudación de la primaria debían funcionar los colegios que nunca abrieron, así como aquellos que operaron por menos de las ocho horas estatutarias, la sentencia del Tribunal Supremo omite esa segunda parte.

“Mi opinión es que luego de este ejercicio, que podamos ver de primera mano las actas, y si dice en algún lugar que abrieron seis horas, es mi interpretación que ese lugar debe abrir dos horas. Es lo que estamos evaluando en términos del alcance legal. Hay distintas opiniones y le dije a cada uno de los representantes que me expresen su opinión para yo tomar una determinación”, dijo Merle Feliciano, aludiendo a los coordinadores de los precandidatos a la gobernación y otros puestos que se afectarían por la decisión.

El 9 de agosto únicamente abrieron colegios electorales del PPD en 36 de los 110 precintos.

El comisionado electoral señaló que la apertura de maletines, en principio, no pone en riesgo las papeletas con votos emitidos ya que se trata de maletines de unidades o precintos, y no de colegios. El ejercicio, sin embargo, sí implicaría tener que sacar algunos maletines de colegios de las jaulas del Roberto Clemente para enviarlos nuevamente a sus destinos de cara a la continuación de la primaria el domingo.

Metro intentó contactar a María Dolores “Lolin” Santiago, comisionada electoral del PNP para conocer si también enfrentaba una problemática similar, pero al momento de publicación no se había recibido respuesta.

Merle Feliciano precisó a Metro que, si bien van respetarán la determinación del Supremo de no divulgar resultados parciales de la primaria antes de las 4:00 p.m. del domingo, sí auscultan la posibilidad de comenzar a transmitir a la CEE los votos emitidos tanto el 9 de agosto como en los procesos de voto adelantado y ausente.

“Está en discusión la transmisión porque creo que no hay problema, conforme a la determinación del Tribunal Supremo, en que podamos transmitir. Lo que tenemos que velar celosamente es la no divulgación cuando hay todavía eventos por terminar. La transmisión es solamente cerrar la máquina (escrutinio electrónico). Eso está encriptado… Lo que estamos buscando es no encontrarnos con un embotellamiento de información el domingo”, expresó el funcionario.

A tres días de que se reanude la primaria, el comisionado electoral expresó preocupación por dos asuntos: la falta de garantías sobre las opciones de acarreo del material electoral y la posibilidad de que electores que hayan participado la semana pasada crucen líneas e intenten votar este domingo en el evento del partido contrario.

“Yo tengo que tener una garantía, mis materiales están allí (en el centro de operaciones de la CEE)” dijo Merle Feliciano.

Sobre el riesgo de que algunos electores intenten emitir un doble voto, Merle Feliciano envió esta mañana una carta al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, en la que propone que, para evitar las complicaciones constitucionales que representaría que los partidos compartan listas, tanto el PPD como el PNP nombren auditores independientes con la autoridad para verificar los registros de ambas colectividades.

“Quiero ser enfático en exigir que no tan solo se diga que se va a hacer (la revisión de listas), sino que la gente pueda ver que (votar en ambas primarias) tendría consecuencias y que se va a procesar”, puntualizó Merle Feliciano.

Típicamente, el doble voto se impide mediante el entintado que permite identificar qué electores ya participaron de un evento, mecanismo que en esta ocasión sería inefectivo por la diferencia en fechas.

El comisionado electoral, asimismo, favoreció la idea de que personal de la Comisión de Derechos Civiles funja como observadores del proceso primarista, tanto a nivel de los centros de votación como de operaciones electorales de la CEE.