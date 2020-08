Este tipo de mascarilla no evitará que pueda contagiar a otros con COVID-19

En medio de la pandemia el uso de la mascarilla es indispensable para reducir el riesgo de contagio cuando salimos a la calle.

Tanto en Puerto Rico como en gran parte del mundo, los gobiernos han puesto en vigor directrices que hacen mandatorio usar mascarilla o algún tipo de cubierta sobre la boca y la nariz.

Y ante el aumento en los casos de COVID-19, hoy más que nunca es indispensable que todos usen su mascarilla.

Sin embargo, no todas las mascarillas son efectivas para evitar que quien las use pueda contagiar a las personas a su alrededor.

El propósito de las mascarillas es prevenir que las gotas respiratorias lleguen a otros.

Mascarilla con ventilador / Getty

Desde mascarillas quirúrgicas, hasta las famosas N95 y todo tipo de paño, las personas recurren a diversas alternativas para tratar de protegerse, y proteger a los demás.

Pero hay una mascarilla en particular que no evita que quien la use pueda contagiar a las personas a su alrededor.

Se trata de las mascarillas que tienen una válvula o ventilación.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, las máscaras con válvulas o ventilaciones unidireccionales permiten que el aire se exhale a través de un orificio en el material, lo que puede resultar en la expulsión de gotitas respiratorias que pueden llegar a otras personas. Este tipo de máscara no evita que la persona que usa la máscara transmita COVID-19 a otros. Por lo tanto, los CDC no recomiendan el uso de máscaras para el control de la fuente si tienen una válvula de exhalación o ventilación.

Así que ya lo sabe, ese tipo de mascarilla no cumple con el propósito principal, que es proteger a los demás en caso de que usted tenga el virus y posiblemente no lo sepa.