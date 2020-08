Denuncian cadena de irregularidades en la primaria del PNP en Guaynabo

Un funcionario electoral de Ricardo Aponte, aspirante novoprogresista a la alcaldía de Guaynabo, denunció que luego de la primaria del pasado domingo múltiples maletines electorales fueron entregados con los sellos rotos, así como otra serie de irregularidades que presuntamente acontecieron durante el atropellado proceso de votación.

“Los maletines llegaban al cuartel de la Policía estatal en Guaynabo sin los sellos. Llegaban máquinas (de escrutinio electrónico) sin sellos. Llegaban los ‘chips’, para la transmisión (de resultados) de las máquinas fuera de sus sobres. Hubo colegios donde las máquinas no pudieron transmitir”, señaló William De Jesús, representante de Aponte ante la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de este municipio.

De Jesús precisó que, durante la entrega en la JIP de los materiales correspondientes a los colegios electorales de Guaynabo, pudo observar “por lo menos ocho o nueve” maletines que llegaban con los sellos rotos.

“Se puso en una acta de incidencia, pero quién me garantiza a mí que esa acta de incidencia tiene el peso que se supone que tenga para cuestionar lo que sucedió”, expresó De Jesús.

“El peligro está en quién me garantiza a mí que esas papeletas no fueron alteradas, no fueron cambiadas. Porque para eso es el sello de un maletín, para que todo esté sellado y que venga con la mejor credibilidad del conteo y el proceso que se llevó. El peligro está en que pudo haberse alterado todo”, agregó el representante de Aponte, uno de los dos retadores del alcalde Ángel Pérez, junto a Edward O’Neill, hijo del exalcalde Héctor O’Neill.

Además de las irregularidades con el manejo de los maletines, De Jesús denunció que la representación de los tres precandidatos en cada uno de los colegios que componen los dos precintos electorales de Guaynabo no era equitativa.

“Había dos o tres observadores de Ángel, nombramientos de Ángel por encima de los que ya estaban. El alcalde mencionó que los procesos se llevaron bien cuando no es cierto. Hubo colegios en que entregaron las papeletas después de las 9:00 a.m. y había gente mayor de edad esperando desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. que se tuvo que ir. El proceso no se llevó como se supone que se llevara según el manual de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, puntualizó De Jesús, quien además apuntó que en muchos colegios las papeletas no fueron introducidas en las máquinas de escrutinio electrónico, sino que se colocaban directamente en la urna.

De Jesús anticipó que el equipo electoral de Aponte estaría presentando un recurso ante la CEE en busca de que el organismo atienda las irregularidades que asegura mancillaron el proceso primarista en Guaynabo.

“Aquí realmente hay que llevar esto a la CEE con una querella. Eso hay que hacerlo porque los procesos no se llevaron adecuadamente. Y por el bien de Puerto Rico y la credibilidad de la CEE deberían hacer que las personas que se fueron o que no pudieron votar, voten. O que se cancele todo y se haga otra vez unas primarias en Guaynabo. Honestamente, mucha gente no pudo votar. Gente que esperó cuatro y cinco horas no pudieron votar porque las urnas no llegaron a tiempo y estaban esperando al sol. Mucha gente llegaba y los movilizadores de Ángel si, por ejemplo había tres colegios, no les decían dónde votar”, manifestó De Jesús.

A partir de la determinación emitida el miércoles por el Tribunal Supremo, los colegios de los dos precintos electorales en Guaynabo no podrían abrir sus puertas cuando las primarias se reanuden este domingo, al haber completado su proceso de votación el 9 de agosto. Los maletines correspondientes a esos precintos permanecerán almacenados en el coliseo Roberto Clemente hasta el domingo, cuando se comenzará el conteo de votos a la par con los precintos que llevarán su proceso de votación ese día.

Sin embargo, para De Jesús, esa determinación no le hace justicia a los electores de Guaynabo que sufrieron el efecto del atropellado proceso.

“La realidad es que en Guaynabo hay mucha gente que todavía quiere votar. Honestamente, tengo que decir que todavía faltan muchos votos en Guaynabo”, mencionó De Jesús, al tildar como una “irresponsabilidad” la autoproclamación de Pérez como ganador de la primaria el pasado domingo.

“Él sabe que todavía hay gente en Guaynabo que quiere votar. No sé por qué está tan apresurado en que lo certifiquen cuando sabe que hubo irregularidades en Guaynabo. Fue irresponsable de su parte decir eso”, agregó De Jesús.