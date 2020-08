Wanda Vázquez agradece al Supremo por defender derechos de electores

Wanda Vázquez Garced agradeció el profundo reconocimiento de justicia y cumplimiento con las disposiciones constitucionales del Tribunal Supremo de Puerto Rico y su sentencia, al ordenar que se garantice el derecho al voto de todos los ciudadanos en todos los colegios electorales que no abrieron sus puertas el pasado domingo para las primarias.

“Mi norte en esta demanda es defender la democracia sobre todo y defender el derecho al voto de todos los electores y no un interés personal como otros lo solicitaron. El domingo, ese derecho fue violentado y no era justo para todos los ciudadanos que acudieron a los colegios temprano en la mañana para ejercer su derecho al voto y se tuvieron que ir porque sus colegios estaban cerrados. Hoy se le hace justicia a todos los que acudieron una y otra vez y no pudieron ejercer su derecho al voto, pues su colegio nunca abrió, no conto con las papeletas requeridas, o no tuvieron las ocho horas estipuladas para ejercer su derecho” explicó Vázquez Garced.

El recurso sometido por la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Wanda Vázquez Garced solicitaba en adición, que se ordene prevenir las publicaciones de resultados del proceso para evitar influenciar a los electores que no han podido ejercer el voto y que todos los candidatos vayan a la elección en igualdad de condiciones.

“Agradezco a los Honorables Jueces miembros del Tribunal Supremo por defender igualmente los derechos de todos los electores, al también darnos la razón en nuestro reclamo de detener la publicación de resultados a destiempo que puedan causar conclusiones inexactas en el electorado. También agradezco el tomar en consideración no solamente el lado legal, sino que también tuvieron en cuenta el desasosiego que todas y todos vivimos a raíz de las acciones de la CEE”, agregó Wanda Vázquez Garced.