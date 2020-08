TRS: Decisión del Supremo no quita el "mal sabor" provocado por la CEE

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, celebró la decisión del Tribunal Supremo sobre las primarias, al mismo tiempo que criticó la labor de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el pasado domingo.

Según Rivera Schatz, el Supremo validó la decisión tomada por él, el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, y el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, de posponer el pasado domingo el evento electoral para este próximo.

"Hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó la decisión que tomaron las Juntas de Primarias del PNP y el PPD. En esencia coincidió el más alto foro judicial que la manera más adecuada para atender la grave crisis de las primarias, fue la que se recomendó originalmente por dichas Juntas", comentó en su mensaje colocado en su página de Facebook.

Sin embargo, el líder estadista, y quien participa de las primarias como senador por acumulación, asegura que la postura del Supremo no elimina el mal trabajo de la CEE.

"Esta determinación no quita el mal sabor que provocó las deficiencias de la CEE para llevar los materiales, especialmente las papeletas, a TODOS los colegios de votación. Confío que la CEE esté alerta y comprometida a no cometer el mismo error. Ahora corresponde a los equipos electorales de ambos partidos convocar nuevamente a sus funcionarios de colegio y observadores para recibir a los electores que no pudieron votar", agregó.

El novoprogresista, invitó a que todos aporten para que el trabajo que se llevará a cabo este domingo pueda concluirse sin problema alguno.

"Sin recriminaciones y mucho menos politiquería es deber de todos poner manos a la obra y concluir el proceso de votación", conlcuyó.