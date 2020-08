Tribunal Supremo decide que las primarias continuarán el domingo 16 de agosto

El Tribunal Supremo determinó hoy que las primarias deberán continuarse el próximo domingo 16 de agosto en los precintos que no recibieron los materiales electorales o aquellos que recibiéndolos, no comenzaron el proceso de votación.

El foro judicial también determinó que se continuará la votación en los colegios donde no se pudo comenzar a votar. Agregaron que los votos emitidos el pasado domingo son válidos y serán contabilizados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), pero no serán revelados hasta que culmine el proceso el domingo.

"Igualmente, se determinó que los votos de las personas que ya votaron son válidos y no se van a anular. El Tribunal basó su decisión en que la administración deficiente del evento electoral dejó a miles de electores sin la oportunidad de expresar su voluntad respecto a las primarias en las urnas. Ello, determinó, no es cónsono con los postulados constitucionales y estatutarios que exigen el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo. Se concluyó que las circunstancias que permearon en la primaria no pueden ser un escollo que anule el ejercicio del derecho al voto con igual peso que el del resto de los electores", reza la comunicación del foro judicial.

Además, decidieron que los votos no serán divulgados hasta finalizado el evento electoral el próximo domingo. "Por otro lado, el Tribunal determinó que, para proteger y garantizar el derecho constitucional de los electores, en vista de que las Primarias no han culminado, se prohíbe la divulgación de resultados preliminares y oficiales de la votación que se llevó a cabo el 9 de agosto de 2020", lee la decisión del Tribunal Supremo.

Además, indicaron que la CEE debe tomar todas las medidas necesarias para que las votaciones comiencen puntualmente el próximo domingo y se divulguen los resultados prontamente una vez culmine el proceso.

“Esperemos que, a nombre de la democracia, no haya más fallos, ineficiencia, errores ni dilaciones. Cualquier otro resultado o desviación a lo aquí intimado sería claramente inaceptable.”

El máximo foro judicial pasó juicio sobre la controversia que surgió luego de que el pasado 9 de agosto el evento electoral tuviera que ser pospuesto —para el 16 de agosto— debido a atrasos en la llegada de las papeletas y materiales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a los centros de votación. Varios precandidatos a la gobernación impugnaron la decisión del ente electoral y exigieron que se contabilizaran los votos emitidos hasta el momento. El foro judicial tenía ante sí decidir cuándo deben continuar las primarias, si debe revelarse los resultados de los votos emitidos hasta el momento y si aquellos votos emitidos en los centros de votación son válidos.

Las reclamaciones legales fueron impulsadas por los precandidatos a la gobernación Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Eduardo Bhatia, del Partido Popular Democrático (PPD); Carlos ‘Charlie’ Delgado, del PPD; Wanda Vázquez, del PNP. Además, la ciudadana Carmen Damaris Quiñones, representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también interpuso un recurso legal para que se determinara que la decisión de la CEE de aplazar las primarias fue ilegal y pidió que se celebrara un nuevo evento electoral.

El máximo foro judicial del país, asimismo, dictaminó que no se revelarán los resultados preliminares de los votos emitidos el domingo pasado.

Bhatia, en su recurso legal, exigió que se deje sin efecto el acuerdo emitido por la CEE, que se orden la contabilización de los votos emitidos hasta el momento y que se ordene la continuación de las primarias con "razonable celeridad". Pierluisi también exigió la contabilización de los votos. La gobernadora, por su parte, pidió que se ordene una nueva votación en aquellos precintos electorales donde no se pudo comenzar a la hora establecida —es decir, a las 8:00 a.m.— y donde no pudo celebrarse la votación. La gobernadora, en su recurso judicial, también pidió al tribunal a que ordene cualquier remedio en ley que detenga las filtraciones "maliciosas de los resultados electorales selectivos con el obvio propósito de influenciar indebidamente a los electores que aún no han ejercido su derecho al voto.