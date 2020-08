El PPD espera completar el jueves embalaje de maletines electorales

Luego de recibir unas 591,000 papeletas que se utilizarán como resguardo y para el colegio de electores añadidos a mano, el Partido Popular Democrático (PPD) espera poder completar el embalaje de sus maletines mañana, indicó su comisionado electoral, Lind Merle Feliciano.

“Todo lo que solicitamos está en nuestro poder ahora. Mi expectativa es tenerlos para mañana esos nuevos maletines. Estoy esperando que el presidente me confirme que nuestra petición de 60 camiones (de acarreo) está lista para que ellos nos brinden el servicio. Espero esta tarde tener alguna información de la Oficina de Administración, que ahora está bajo el control del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del presidente (de la Comisión Estatal de Elecciones, CEE)”, mencionó Merle Feliciano en entrevista con este medio.

La determinación, el pasado domingo, entre el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, y las comisiones de primarias del PNP y el PPD, fue posponer hasta el 16 de agosto la celebración de las primarias en aquellos colegios que, por falta de papeletas, no pudieron abrir en la fecha prevista.

Además del acarreo, Merle Feliciano habló de otros trámites administrativos que quedan en manos de la CEE, como el alquiler de los centros de votación en los casos en que se utilicen espacios privados, así como las casetas donde los electores emiten sus votos.

A pedidos de Metro, una portavoz de Dávila indicó que el funcionario no estaría disponible para entrevista.

Hoy, además, se espera que el Tribunal Supremo emita su determinación sobre los pleitos incoados por cuatro precandidato populares y penepés a la gobernación y una electora representada por la Unión Americana de Libertades Civiles, y que fueron consolidados por el máximo foro judicial.

Ya en horas de la mañana, el Supremo paralizó el conteo y divulgación de los resultados parciales que el PPD se proponía realizar a partir de los votos emitidos el domingo, con el objetivo, según el presidente de la Pava, Aníbal José Torres, de minimizar el efecto sobre el electorado de las filtraciones de supuestas actas de votación.

Ante la paralización de ese proceso interno, Merle Feliciano no pudo precisar cuántos afiliados al PPD pudieron votar el domingo en los 36 precintos cuyos colegios abrieron sus puertas. Las listas electorales, señaló, permanecen selladas en los maletines correspondientes a cada colegio.

“No podemos abrir maletines ni transmitir (los resultados de las máquinas de escrutinio electrónico). Si hubiera concluido el proceso (de contar los votos del domingo), y para nada cuestiono la orden del Supremo, el PPD es un partido de orden y acepta el ruling… Yo le aseguro, por la forma en que se acostumbra a trabajar estos asuntos, que muy probable en el día de hoy o temprano mañana vamos a tener una determinación. Todos sabemos que la espera en estos procesos democráticos podría lacerar la confianza de las personas en el mismo. Esa es la historia del Tribunal Supremo, que siempre ha atendido esto con mucha premura”, dijo Merle Feliciano.

Cuando se reanude la primaria, el PPD deberá completar el proceso en 74 de los 110 precintos.

El comisionado electoral también la amenaza climatológica que supone el sistema atmosférico que se pronostica pudiera pasar sobre Puerto Rico en el fin de semana como tormenta tropical, y reconoció que la CEE y los dos partidos primaristas se verían obligados a realizar ajustes.

“Es un escenario que me obliga a evaluar varias variables. Tengo que añadir en la evaluación de riesgos las condiciones del tiempo, que afectan las vías de transportación y también algunos centros de votación. Siempre hago un plan alterno en caso de que eso pueda ocurrir. Lo que pasa es que hay áreas que tengo limitaciones por la ubicación de centros de votación (porque) a veces no hay una segunda alternativa que sea segura para el elector”, sostuvo Merle Feliciano, al mencionar unidades de votación que se habilitaron en espacios como centros comunales o canchas bajo techo.

“El material electoral, entiéndase las máquinas, se podría dañar, y en las filas, a pesar de estar en las sombras, las personas no podrían estar porque estarían expuestas a los elementos del tiempo. Me obliga a buscar una alternativa que sea segura para el elector. No hay mucho tiempo”, admitió el comisionado electoral.

Te recomendamos: