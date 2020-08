Correos revelan relación entre Rosselló Neváres y contratista acusado

La acusación enmendada que presentó ayer la Fiscalía Federal en torno al caso de la exsecretaria del Departamento de Educación Julia Keleher no solo añade cargos criminales y un acusado, sino que también revela la relación entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y el entonces contratista y coacusado Alberto Velázquez Piñol.

En julio de 2019, Velázquez Piñol fue acusado de cometer los delitos de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. En esa misma fecha, el expresidente de la empresa Azur, LLC, se declaró no culpable de dichos cargos. La nueva acusación federal añade como coacusado al contable público autorizado, Aníbal Jover.

En el nuevo pliego acusatorio, se hace referencia por primera vez a Rosselló en un intercambio de correos electrónicos de este con Velázquez Piñol. "Entre 2017 y 2018, Velázquez Piñol tuvo numerosos intercambios de correo electrónico con el entonces gobernador de Puerto Rico [Rosselló]", reza el pliego acusatorio.

"Alberto: Me gustaría hablar contigo para varios asuntos; incluyendo el nuevo modelo de salud que he diseñado. También, áreas que entiendas tengamos escasos recursos en Salud y ASES; para solicitar mediante la Junta de Supervisión recursos federales que nos complementen en el esfuerzo. Me alegra mucho saber que estas en el equipo. Un fuerte abrazo", escribió el renunciante gobernador al excontratista el 17 de marzo de 2017.

Minutos después Velázquez Piñol le respondió a Rosselló. "Gobernador! Para mí es un privilegio poder cooperar y aportar apoyándote. Estoy disponible a tu mejor conveniencia. Recibe un fuerte abrazo, Alberto", reza el correo electrónico según expone la acusación federal.

Tras la revelación del chat de Telegram, en una conferencia de prensa el pasado 12 de julio, Rosselló aseguró que Velázquez Piñol era solo un consultor y negó que este tomara decisiones.

Sin embargo, en una segunda comunicación —que según el pliego acusatorio está "memorializado" en la cuenta de correo electrónico de Velázquez Piñol— le recomienda al gobernador el nombramiento oficial de Ángela Ávila como administradora de la Administración de Seguros de Salud (ASES).