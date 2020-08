Bhatia asegura que decisión del Supremo es un paso para "sanar la herida" de la corrupción

El aspirante a la candidatura de la gobernación por el Partido Popular Democrático, Eduardo Bhatia, reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre las primarias esperanzado en poder "sanar" esta situación que culminó en la paralización de las primarias el pasado domingo por falta de preparación de la Comisión Estatal DE Elecciones.

"Respeto la decisión del Tribunal Supremo. Espero que sea un primer paso para sanar la herida tan profunda que la corrupción e ineptitud del Partido Nuevo Progresista (PNP) han abierto en nuestra democracia", expresó en declaraciones escritas.

Bhatia, quien responsabilizó al PNP por la situación, invitó al pueblo a votar asegurando que "la decisión" está en las manos de los electores.

Te recomendamos:

Tribunal Supremo decide que las primarias continuarán el domingo 16 de agosto Asimismo, los votos emitidos el pasado domingo también se determinó que son válidos.

"Mi llamado ahora es a que todos los puertorriqueños salgan a votar este domingo. No podemos permitir que el PNP y quienes intentan manipular la opinión pública con resultados falsos, desalienten a los electores que el domingo se les negó su derecho sagrado a votar ni que los convenzan de que su voto no hará la diferencia Yo estoy confiado de ganar el domingo cuando todos los puertorriqueños hayan votado. Mi mensaje a quienes no han votado es sencillo: la decisión está en tus manos. Que nadie te haga creer que la decisión ya está tomada. Que nadie te haga creer que tu voto no cuenta. Ahora más que nunca, tú eres el que decides", agregó.

Además, el todavía senador de minoría, describió la situación del domingo como un sistema que está roto y corrupto.

"Te pido tu voto para que acabemos con la impunidad y la corrupción del PNP. Esto no se trata de administrar un sistema que está roto. Vimos claramente cuán roto está el sistema este domingo pasado. La corrupción no se administra. La corrupción se arranca de raíz", concluyó.