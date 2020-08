MVC denuncia incertidumbre de cara a elecciones generales

Tras una caótica jornada primarista el pasado domingo, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Orville Valentín, denunció que los retrasos en este proceso electoral mantienen al país en vilo de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Aunque no somos participantes de este proceso electoral como observadores y como ciudadanos estamos indignados con el proceso que se ha llevado a cabo y la forma en que ambos partidos el Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático a través de sus acciones han secuestrado nuestra democracia y tienen en vilo a todo el país en cuanto a cuál va a ser el curso de acción para las elecciones del 3 de noviembre. A eso le sumamos la gran incompetencia que ha demostrado la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y su incapacidad de correr un proceso eleccionario que garantice integridad y la transparencia de los procesos”, señaló Valentín durante una conferencia de prensa de la colectividad al frente de las instalaciones de la CEE.

Valentín señaló que los retrasos en el proceso primarista provoca que se dilate aún más el calendario de la CEE y así cumplir con las exigencias de una elecciones general como lo es la impresión de las papeletas para el evento del 3 de noviembre.

Por su parte, Ana Irma Rivera Lassen, presidenta del MVC se hizo eco de las expresiones de Valentín y aseguró que la CEE, el PNP y el PPD mantienen al país como rehén de este proceso electoral.

“De esta primarias de estos dos partidos es prácticamente un golpe de estado a lo que son los procesos electorales en Puerto Rico aunque sean dos partidos porque nos tienen secuestrados y secuestradas hacia la próximas elecciones generales. Fíjense que esto funciona como una cadena si no acaban de saber quienes son las personas que van a estar en la papeletas del PPD y del PNP no empieza a correr entonces la cadena de eventos para imprimir las papeletas de las elecciones generales donde no solamente van a estar esos dos partidos, sino que van a estar cinco partidos y dos candidatos independientes. Todas esas situaciones están secuestrada ahora mismo”, dijo Rivera Lassen.

Rivera Lassen, quien también aspira a un escaño al Senado, indicó que los cambios que implementó la Reforma Electoral también provocaron los traspiés de la CEE. “Ese Código le centró en su persona un montón de poder que ha demostrado que no tenía la capacidad de ejercer”, comentó.