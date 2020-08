Jenniffer González favorece radicar cargos de destitución contra el presidente de la CEE

La comisionada residente Jenniffer González consideró que la negligencia administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de cara al atropellado proceso de primarias que aún no ha culminado es causa suficiente para la destitución de su presidente, Juan Ernesto Dávila, quien no ha dado garantías de que saldrá del cargo una vez finalice el evento electoral.

“Entre las causas para destitución de un presidente de la CEE, una de ellas es la negligencia crasa en su función. A mí me parece que la ley es bien clara en los requisitos que hay para pedir una destitución o renuncia del presidente de la CEE. Huelga decir lo inepto que ha sido el funcionamiento de la CEE y de todo este proceso. No estuvo solo, estuvieron los comisionados electorales validándolo. La culpa no es huérfana, hay que adjudicar las cosas con nombre y apellido. Habrá gente que no esté contenta con que yo diga eso, pero mi partido también falló”, enfatizó González.

La funcionaria se unió al coro de veces en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) que han exigido que los votos emitidos el pasado domingo sean contabilizados, transmitidos a la CEE y divulgados.

Esa petición es contraria a la determinación que tomaron el domingo los comisionados electorales del PNP y PPD junto a Dávila, en la que se determinó prohibir cualquier anuncio oficial sobre resultados parciales, lo que obligaría a esperar a que la primaria se complete para que se divulgue el conteo de votos y se certifiquen ganadores, incluso en municipios y distritos en los que ya la votación pudo culminar el 9 de agosto.

El Tribunal Supremo, que tiene ante sí demandas de cuatro precandidatos a la gobernación y múltiples otras de aspirantes a distintos cargos, podría tener la última palabra sobre la continuación de la primaria, que Dávila y los comisionados electorales decidieron se celebraría el 16 de agosto.

Para González, no tiene sentido esperar hasta el próximo domingo para proceder con las votaciones en cerca del 60% de los precintos a los cuales no llegaron los maletines a tiempo en la fecha prevista. Este fin de semana, incluso, Puerto Rico enfrenta la amenaza de un sistema tropical que el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó tiene hasta un 90% de probabilidad de convertirse en tormenta.

Dávila, en una entrevista radial, mencionó esta mañana que la CEE no estaría lista para reanudar la primaria antes del domingo.

“Entonces no estaban preparados para el pasado domingo. ¿Por qué no lo dijo antes? Me parece que miente descaradamente, que es un irresponsable y que se le deberían radicar cargos. Pero no puede ser que estábamos preparados para el domingo y no estamos preparados para el jueves”, dijo González en una conferencia de prensa en Loíza.

La comisionada residente recomendó que Dávila cree una especie de consejo asesor compuesto por expresidentes de la CEE para lograr completar los trabajos de las primarias. Sin embargo, rechazó adjudicarle al nuevo Código Electoral, que eliminó los tres puestos de vicepresidente que, en parte, cumplían con esa función, además de proveer una línea de sucesión en caso de ausencia o salida del presidente, la responsabilidad por la desorganización sin precedentes que se ha experimentado.

“La realidad es que la nueva ley electoral no estaba en vigor para el proceso de primarias, se estaba utilizando el código electoral regular. Estábamos operando con la ley vieja que siempre había funcionado. (La salida de los vicepresidentes) tiene que ver más con la organización interna de la agencia. Yo le tengo que adjudicar responsabilidad directa al jefe de la agencia… Tenemos que resolver el problema de la primaria. Que si hay que revisar la ley que va a operar para noviembre, yo creo que sí”, dijo la expresidenta de la Cámara de Representantes.

Te recomendamos este episodio del podcast Con Los Editores sobre los pleitos ante el Supremo: