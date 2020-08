Evelyn Vázquez solicita al Supremo que ordene nuevo proceso de primarias

La senadora de Distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vázquez Nieves, le solicitó al Tribunal Supremo que ordene de inmediato nuevas primarias en los pueblos de su distrito y en los que los procesos comenzaron después de las 10:00 de la mañana, como lo fue el caso de Mayagüez, donde la votación inició a las 3:00 de la tarde.

“Los electores, en los pueblos afectados de nuestro distrito, llegaron temprano a votar y, en su mayoría, eran personas de la tercera edad, quienes llegaron a los centros de votación acompañados de algún amigo o familiar y, al no poder ejercer su derecho al voto, tuvieron que volver a sus hogares, sin tener la oportunidad de regresar, algunos de ellos personas que no podían tampoco manejar de noche para ir a votar en el proceso que se extendió hasta altas horas de la noche… También hubo confusión cuando se anunció, por los medios noticiosos, la cancelación del proceso de votación en los pueblos donde el proceso no hubiese comenzado a la 1:45 de la tarde. En el caso de nuestro distrito, en muchos pueblos, incluyendo Mayagüez, se comenzó a las 3:00 de la tarde, haciendo caso omiso al comunicado de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, manifestó la legisladora.

“No podemos privar de su voto a estos electores, quienes tenían la intención de votar y ser parte de la determinación que decidiera los candidatos que habrían de representar a ambos partidos políticos en estas elecciones de noviembre… El proceso está contaminado y viciado de irregularidades, tanto así que, a los electores y muchos candidatos, ha afectado directamente como lo es el caso de esta servidora… Nuestro distrito es Mayagüez-Aguadilla y nuestros electores no pudieron, en su mayoría, ejercer el derecho al voto y, obviamente, esto debilita cualquier candidatura”, hizo hincapié.

“En algunos colegios no había papeletas para votar por los que aspiramos al Senado, por Acumulación, como lo fueron colegios en Moca, Añasco y Mayagüez, por lo que decenas electores se quejaron de esto a través de los medios cibernéticos… En República Dominicana, por ejemplo, pasó algo similar, hace varios meses, en su primaria y la suspendieron a la 1:00 de la tarde, para luego celebrarla un mes después… Lo que es igual no es ventaja para nadie y debe de impartirse justicia para los electores y los candidatos que fuimos afectados directamente. Cada candidato tiene sus áreas fuertes y debe de garantizarse que todos los electores con intención de votar así lo hagan”, subrayó.

“La mayoría de nuestros electores, quienes favorecen la candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez y de esta servidora, están en el distrito Mayagüez-Ponce. No puede haber un balance en los números que se han adelantado, ilegalmente, para favorecer otras candidaturas… El proceso está totalmente viciado y le pedimos muy respetuosamente a nuestro máximo foro judicial que evalué la posibilidad de permitirle a todos los electores, que no pudieron votar, a que puedan hacerlo y, de esta forma, garantizarle los derechos que le brinda nuestra Constitución… Cualquier remedio, que reivindique y garantice los derechos de los electores y candidatos, debe ser considerado para no lacerar los elementos más democráticos de nuestra Constitución… Esperamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda emitir una orden sabia para esta situación histórica, que, por primera vez, surge en una elección o primaria en nuestro País. Confiamos en que los jueces de dicho tribunal puedan evaluar nuestra petición a través de los recursos legales que han radicado algunos de los candidatos implicados en esta primaria y que se imparta justicia para todos por igual”, terminó diciendo.