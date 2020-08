Estas son las demandas que se han presentado contra la CEE por las primarias

La posposición de las primarias el pasado domingo 9 de agosto ha desatado una avalancha de reclamaciones legales en contra de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por parte de diversos candidatos primaristas.

El evento electoral fue aplazado por el organismo gubernamental —en conjunto con los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)— luego de que decenas de centros de votación no pudieran abrir debido a la falta de papeletas y materiales.

Al menos seis de estas reclamaciones se encuentran ante el Tribunal Supremo, a quienes les tocará desenredar estas marañas judiciales en los próximos días.

Pedro Pierluisi: El recurso legal de Pierluisi fue sometido el lunes en la noche y exige que se deje sin efecto el acuerdo de la CEE para aplazar las primarias y solicitó que se ordene el conteo y la divulgación de los resultados electorales de lo colegios que celebraron las votaciones el pasado 9 de agosto. Argumentó, además, que la decisión de la CEE de no divulgar los resultados preliminares resultó nulo y ultra vires. Agregó que la determinación de la CEE es contraria a la Resolución Conjunta 37 de 2020, que dictamina el proceso primarista de este año.

Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU): En su demanda, la ACLU —en representación de la ciudadana Carmen Damaris Quiñones, quien ni pudo ejercer su voto en una escuela de Trujillo Alto— le pidió al tribunal que declarara ilegal e inconstitucional el cierre de los colegios de votación el pasado domingo, y se le exija a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continuar con el proceso electoral en horario extendido. De acuerdo con la reclamación, ni la CEE ni los comisionados electorales tenían potestad para posponer ni suspender las primarias del 9 de agosto. Además, solicitó al Tribunal Supremo que se celebren las primarias nuevamente el próximo 16 de agosto. En la alternativa, indicó que de continuarse el próximo 16 de agosto, pidió al Tribunal que custodien los votos emitidos el pasado 9 de agosto.

Eduardo Bhatia: El aspirante a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, también cuestionó el acuerdo de la CEE de aplazar las primarias. Su recurso legal fue consolidado con la reclamación de Pierluisi ante el Tribunal Supremo. Bhatia, mediante su representación legal, solicita que se deje sin efecto el acuerdo emitido por la CEE, que se orden la contabilización de los votos emitidos hasta el momento y que se ordene la continuación de las primarias con "razonable celeridad". "El Acuerdo emitido por la CEE que dispone para su continuación el domingo 16 de agosto de 2020, simplemente crea las condiciones para la falta de confianza en el proceso", reza el recurso de Bhatia. El recurso de Bhatia fue consolidado con el caso que presentó Pierluisi. El también senador solicitó en un recurso posterior a que el Tribunal ordene a la CEE a que certifique cuándo dicho organismo está preparado para continuar con el proceso de primarias. Esto surge luego de expresiones del presidente de la CEE, Dávila, quien ha señalado que no podría continuar el evento primarista antes del domingo.

Carlos 'Charlie' Delgado: El también precandidato a la gobernación por el PPD y alcalde de Isabela presentó ayer un recurso judicial al Tribunal para que deje sin efecto la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de suspender las primarias y en su lugar se continúe el proceso en no más de 72 horas, es decir, el jueves 13 de agosto. Al igual que los recursos de los otros precandidatos a la gobernación, Delgado planteó que la decisión de la CEE resultó ultra vires y contraria al Código Electoral de Puerto Rico. El presidente de la CEE, Juan Dávila, respondió a la demanda de Delgado y justificó el acuerdo debido a que surgió tras un consenso con los comisionados electorales del PPD y PNP. Además, objetó la solicitud de Delgado a que se continúen las primarias en no meas de 72 horas, ya que según Dávila, dicha contención no está fundamentada en el Código Electoral y obstaculiza la coordinación de la logística de la CEE para continuar el evento electoral.

Wanda Vázquez: La mandataria y precandidata a la gobernación por el PNP también se unió a la fila de recursos legales y exigió que se revoquen los acuerdos alcanzados por la CEE con los comisionados electorales del PPD y el PNP. A diferencia de sus contrincantes políticos, Vázquez solicitó a que se ordene una nueva votación en aquellos precintos electorales donde no se pudo comenzar a la hora establecida —es decir, a las 8:00 a.m.— y donde no pudo celebrarse la votación. La gobernadora, en su recurso judicial, también pidió al tribunal a que ordene cualquier remedio en ley que detenga las filtraciones "maliciosas de los resultados electorales selectivos con el obvio propósito de influenciar indebidamente a los electores que aún no han ejercido su derecho al voto.

Manuel 'Palomo' Colón: El precandidato a la alcaldía de San Juan, Manuel 'Palomo' Colón exigió hoy que se declarara nulo el evento primarista celebrado el domingo 9 de agosto debido a que la posposición ordenada por la CEE provocó confusión en el electorado de la ciudad capital. De acuerdo con Colón, esto produjo que muchos residentes hábiles para votar en San Juan no fueran a emitir su voto. Según el aspirante, esto también provocó que su rival, Miguel Romero, se autoproclamara vencedor. "Dicho acuerdo de los Comisionados Electorales constituyó una intromisión al ejercicio electoral del proceso de primarias y creó confusión en el electorado del Municipio de San Juan. Miles de electores con derecho a votar, incluyendo votantes que no pudieron ejercer el derecho de voto adelantado, se abstuvieran de ejercer su derecho al voto bajo la creencia de la nueva fecha de votación", señaló Colón en su solicitud de certificación intrajurisdiccional presentada ante el Tribunal Supremo.

Edward O'Neill: En otra carrera primarista municipal, el precandidato a la alcaldía de Guaynabo, Edward O'Neill, también exigió a que se declare nulo el proceso electoral en dicho municipio. Argumentó que el proceso fue uno atropellado y contrario al Código Electoral y a la Constitución de Puerto Rico. "El día 9 de agosto de 2020 la Comisión Estatal de Elecciones, no pudo suplir adecuadamente el material electoral para todos los colegios electorales en Guaynabo por lo que el evento electoral fue afectado, limitado de forma severa la participación efectiva y pura en los procesos primaristas. Lo anterior afectó severamente la pureza de los procedimientos conformes a la regulación aplicable", planteó O'Neill en su recurso.

Bernardo 'Betito' Márquez: El alcalde de Toa Baja y precandidato por el PNP, demandó a la CEE para que certificara su victoria en las primarias de dicho municipio. Según el recurso legal del mandatario municipal, las primarias en Toa Baja se celebraron sin mayores contratiempos y pudieron operar en el horario establecido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En un recurso de mandamus, sostuvo que los demandantes "no tienen autoridad legal para detener la certificación del día de la elección o primer anuncio según el conteo de los votos hasta el momento".

