DTOP alerta tras personas descargar app no oficial de AutoExpreso

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) alertó hoy, martes, a través de sus redes sociales que hay personas descargando en sus teléfonos móviles la aplicación que no es la oficial de AutoExpreso.

"Algunos usuarios han bajado una aplicación de AutoExpreso que NO ES LA OFICIAL. La aplicación oficial es AutoExpreso MOVIL. Es importante escribir la palabra MOVIL en el AppStore para poder encontrarla y bajarla. Si la aplicación no dice Móvil, NO FUNCIONARÁ", lee un mensaje de la agencia en su cuenta de Facebook.

Más temprano, el DTOP colgó un estado en sus cuentas sociales que la mencionada aplicación Oficial AutoExpreso Móvil ya estaba disponible en los mercados Apple y Android.

"Ya está disponible la aplicación Oficial AutoExpreso Móvil para teléfonos inteligentes.

Usuarios tendrán más control de sus cuentas y, por primera vez, podrán ver sus balances en tiempo real".

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informó que, a partir de hoy estará disponible de forma gratuita para dispositivos iOS (iPhone) y Android, la aplicación de AutoExpreso Móvil, diseñada para darle más control a los usuarios del sistema de pago electrónico de peajes desde la comodidad de su teléfono móvil.

Según la directora ejecutiva de la ACT, Rosana M. Aguilar Zapata, “con este lanzamiento le estamos dando a los usuarios de AutoExpreso no solo más control de sus cuentas, sino la tranquilidad y confianza de tener una plataforma que le ofrecerá información actualizada, como sus balances en tiempo real. Por años, los usuarios de AutoExpreso han tenido que lidiar con un sistema que demoraba en actualizar sus balances, creando confusión y, ciertamente, desconfianza. Con esta aplicación de AutoExpreso Móvil, esto queda en el pasado”.