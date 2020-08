Comisionada residente anticipa investigaciones federales sobre manejo de la primaria

Aunque evitó entrar en detalles, la comisionada residente Jenniffer González indicó que “ha habido comunicación federal” con relación a potenciales investigaciones sobre el atropellado proceso de primarias que han llevado los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático en conjunto con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Obviamente hay muchos pleitos radicado en este momento. Hay que esperar (a conocer) cuál es la resolución final. Esto es una situación en desarrollo. Sí, ha habido comunicación federal. Esto está en desarrollo. Todavía no se puede adjudicar nada y todavía hay maneras de subsanar muchos de estos errores. Por eso es tan importante que la comisión actúe, que el tribunal determine, pero que el elector pueda… porque el elector es el que está en medio del jamón del sándwich. El que votó el domingo ya votó, pero electores como yo no hemos podido votar. Esa votación tiene que darse y una vez ese proceso culmine entonces empieza el proceso adjudicativo que va a detonar y abrir más puertas”, subrayó la comisionada residente.

González recordó que la CEE tuvo acceso a $3.8 millones en fondos federales producto de la Ley Cares, que se destinaron a mitigar los riesgos de contagio de Covid-19 en los procesos electorales.

“El asunto del despelote que hubo aquí es un asunto nacional (en Estados Unidos). Esto tuvo cobertura en toda la nación. Así que yo no dudo que incluso las agencias federales intervengan en estos procesos. Recuerden que este proceso electoral utilizó fondos federales del Cares Act para evitar contagios con la compra de equipos. El sufragio es un elemento que tiene jurisdicción federal. El que mi candidatura no estuviera en una papeleta de primarias no significa que no hay jurisdicción federal para una evaluación del proceso. Eso va a ocurrir, se cae de la mata. Sí hay mucha preocupación, esto nunca había pasado en Puerto Rico”, expresó González, al añadir que la debacle “tiró al piso” la buena reputación de la isla en términos de la organización de eventos electorales.