CEE defiende ante el Supremo decisión de aplazar las primarias

"En el presente caso la determinación de los respectivos partidos políticos que realizaban las primarias se acogió bajo el entendido que éstos eran los que debían tener la prerrogativa de cómo proteger su primaria y sus votantes afiliados. Esta determinación se hace bajo el convencimiento de que la misma promovía la participación mayor posible y la preservación de la pureza de los procesos. Ante la incertidumbre de cuándo podría completarse el proceso de preparación de los materiales electorales en el área de Operaciones de la CEE, no había forma de garantizar la hora en que todos los colegios de votación recibirían los mismos y podrían proceder con la votación de los electores", señaló Dávila en su recurso judicial. Además, Dávila pasó revista de los retos fiscales que enfrentó el organismo y los casos positivos de COVID-19 dentro de sus instalaciones para justificar las demoras y retrasos que experimentaron el pasado 9 de agosto.

La contestación de Dávila surge bajo la reclamación judicial del precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos 'Charlie' Delgado. Dávila, como presidente de la CEE, también ha sido demandado por los mismos hechos en otros seis casos, incluyendo un recurso judicial de Pedro Pierluisi, precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP); Wanda Vázquez, precandidata a la gobernación por el PNP; Eduardo Bhatia, precandidato a la gobernación por el PPD; Edward O'Neill, precandidato a la alcaldía de Guaynabo por el PNP; Manuel 'Palomo' Colón, precandidato a la alcaldía de San Juan por el PNP y Carmen Damaris Quiñones, ciudadana representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Dávila también expuso que la decisión que tomó junto a los comisionados electorales del PNP y PPD —María Dolores Santiago y Lind Merle, respectivamente— se formuló para evitar que los votantes estuvieran largas horas esperando por la apertura de sus centros de votación el pasado 9 de agosto.

Asimismo, el recurso legal de Dávila solicita al máximo foro judicial que únicamente determine si la actuación de la CEE resultó arbitraria e irrazonable. Añadió que la jurisprudencia del país ofrece deferencia a las decisiones que toman los organismos administrativos, por lo que su decisión debe limitarse a si la CEE actuó ilegalmente.

"Si bien el Código Electoral no contiene provisiones específicas para suspender temporalmente la votación; tampoco contiene una prohibición específica de que la votación de una primaria pueda ser suspendida temporalmente en momentos apremiantes. Una situación apremiante fue lo surgido en la situación que nos ocupa y se procedió circunscrito al entendido de que al amparo de la situación específica en la que se encontraba la votación; se estaba salvaguardando lo más posible la participación de los electores en dicha votación", reza el recurso de Dávila.

El recurso legal de Dávila también se opuso a la solicitud de Delgado a que se divulgue ya que aducen que resulta contrario al Código Electoral. "Según podemos apreciar la contabilización y presentación de las correspondientes actas se presentan luego de celebrada la primaria. Por tanto, mientras no se ha culminado la votación la primaria no ha culminado", reza el documento legal. Agregó que la decisión de no divulgar los resultados preliminares también surgió de un acuerdo unánime entre los comisionados electorales del PNP y el PPD.

