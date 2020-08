Bhatia exige se publiquen mañana resultados parciales de la primaria

El precandidato popular a la gobernación Eduardo Bhatia exigió que a más tardar mañana se publiquen los resultados de los votos emitidos el pasado domingo en el comienzo de la primaria, así como los sufragios correspondientes al voto encamado y adelantado que se llevó a cabo entre el viernes y sábado.

En una breve conferencia de prensa, el senador hizo referencia a la decisión que se tomó ayer en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) a esos fines.

“Estoy exigiendo que no pase de mañana miércoles que se haga público todos los resultado del pasado domingo. No hay que hacer escrutinio. Lo que hay que hacer es imprimir la boleta de cada computadora. Imprimir lo que pasó con los encamados. Imprimir lo que pasó con el voto adelantado. Ese proceso no debe tomar más de tres o cuatro horas en los 38 precintos en que se votó”, argumentó Bhatia.

Según Bhatia, no divulgar los resultados parciales tiene un efecto nocivo sobre el ánimo de los electores que no pudieron ejercer su derecho el pasado domingo y que aún son elegibles para emitir su voto primarista el 16 de agosto, fecha dispuesta por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), o el día que determine el Tribunal Supremo.

“El PPD decidió ayer que había que contar esos votos. No necesitan esperar para contar esos votos una determinación del tribunal. Hay dos cosas totalmente distintas, una es la determinación judicial que pueda hacer el tribunal y otra es la determinación que hizo el PPD”, dijo el legislador.

“Se tiene que evitar que la gente esté tomando decisiones con números falsos que se han impreso. Números que no son certificados. Esto se tiene que acabar ya. Hay un grupo grande de electores a quienes las noticias obviamente le están afectando. Y obviamente estas noticias están haciendo que alguna gente decida no ir a votar o a alguna gente, ir a votar”, agregó Bhatia.

El llamado del aspirante a la gobernación se produce a horas de que el periódico El Vocero publicara, partiendo de números no oficiales, que Carlos Delgado Altieri había obtenido el 69% de poco más de 11,000 votos emitidos en una cantidad no especificada de colegios.

“No es (una muestra) nada representativa. Cuando el periódico pone que votó más gente en Las Marías que San Juan…¿en serio? A nombre de quién surge semejante información, que el pueblo más chiquito en Puerto Rico tiene más gente votando que el más grande. Obviamente fue una información selectiva que dio el grupo de ‘Charlie’. Es información que hay que denunciarla aquí. Hay que acabar con la desinformación”, dijo Bhatia, al insistir que desconoce cuáles fueron los resultados del atropellado proceso del 9 de agosto.

Según Bhatia, ayer le solicitó al comisionado electoral del PPD, Lind Merle Feliciano, que le dijera al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, que la colectividad iba a comenzar a tabular los votos emitidos hasta el domingo.

“Estamos esperando su respuesta. Yo lo quiero hacer lo antes posible. Vamos a empezar este trámite lo antes posible”, insistió el senador.

