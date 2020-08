Cruz Soto asegura que quienes hablan de tendencias recibieron los números de forma ilegal

La precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, aseguró que la publicación de resultados de algunos colegios electorales del proceso primarista del domingo es ilegal.

El PPD lleva a cabo hoy una reunión de la Junta de Gobierno del partido para discutir el caos surgido durante el proceso de primarias.

A la sede del partido han llegado diversos miembros, quienes han coincidido en que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Dávila Rivera, debe renunciar.

La reunión, que ya dio inicio, contaba al momento de esta nota con 20 de los 34 miembros de la Junta de Gobierno.

"Ya hay candidatos del Partido Popular y el PNP hablando de tendencias. Precisamente por eso, para no influenciar a la gente, se empiezan a dar los resultados electorales cuando se cierran los colegios. El que hable de tendencias está admitiendo, que le está llegando información de manera ilegal, de manera ilegal. No se pude hablar de tendencias cuando 59 en escuelas del país todavía no han votado".