Wanda Vázquez no se arrepiente de firmar reforma electoral

En medio de la situación que se encuentra Puerto Rico por el mal manejo de las primarias de los partidos políticos, la gobernadora Wanda Vázquez dijo que no se arrepiente de haber firmado la reforma electoral.

Según comentó la primera ejecutiva, la reforma no provocó el caos del evento primarista, en el que en más de la mitad de los colegios de votación no se entregaron las papeletas, por lo que se pospuso la votación de estos centros para el próximo domingo.

Este medio cuestionó, si la medida convertida en ley a menos de dos meses de las primarias, afectó el proceso al concentrar las decisiones operacionales solo en el presidente de la CEE y dejar fuera del organismo a personas experimentadas. “Lo que pasa es que la opinión del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al igual que de los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), ellos han sido consistentes en que obviamente la Comisión ha asumido esa responsabilidad”, dijo la primera ejecutiva.

Vázquez, quien se había comprometido a firmar el proyecto si había consenso de los partidos de minoría ,indicó que los planteamientos traídos por estos fueron atendidos.

“Igual que el Código anterior tampoco hubo consenso, ahí son materias bastante difíciles de encontrar ese consenso. El compromiso que yo hice que evaluara la legislación, si no se violentan derechos, que no hubiera nada que fuera contrario a la ley. La única sección que se me trajo por los partidos políticos era el voto por internet, yo lo devolví el código electoral y ese código electoral le quitaron el voto por internet. Así el único planteamiento que ellos me trajeron yo lo corregí, que fue el voto por Internet. Fuera de eso no había ningún otro señalamiento que yo tuviese por escrito de ninguno de ellos”, expresó agregando que en ningún momento se le presentó cuestionamientos sobre el balance electoral y los vicepresidentes.

[AHORA] Entrevistamos a la gobernadora Wanda Vázquez tras la problemática en las primarias del día de ayer. Posted by Metro Puerto Rico on Monday, August 10, 2020

Ante el colapso electoral, el presidente de la CEE indicó que estaría saliendo de su puesto una vez culminaran las primarias.

Vázquez aspira a la candidatura ala gobernación por el PNP contra el excomisionado residente Pedro Pierluisi, quien cuenta con el apoyo de la actual comisionada residente, Jenniffer González y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, entre otros.

Actualmente, la paralización de las primarias, así como el no ofrecer los números de votos de los colegios que sí pudieron operar, se encuentra planteado ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico luego de que Pierluisi, así como uno de los precandidatos por la candidatura a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, presentaran un recurso en los tribunales.