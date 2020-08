Yulín llama “7 idiotas” a miembros de la Junta de Control Fiscal

La precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, llamó hoy “siete idiotas” a los miembros de la Junta de Control Fiscal, en un incomodidad con la democracia del país y la situación de las primarias.

“Nosotros somos una colonia, la Junta de Control Fiscal nos quitó la esperanza, y nosotros volvimos y se la arrancamos a la Junta, pero nos quitó la democracia. Siete idiotas, porque son siete idiotas para no decir lo que son mandan por encima del pueblo de Puerto Rico”, expresó Cruz Soto en entrevista con Rubén Sánchez por WKAQ.

Añadió que “a mí no me gusta Wanda Vázquez, a mi no me gusta Ricardo Rosselló, a mí no me gusta Pedro Pierluisi, pero el pueblo, bueno a Ricky por lo menos, el pueblo los escogió tienen derecho a hacer las estupideces que han hecho, lo que no tienen derecho es a ensuciarse encima de lo que queda al país”.

Culpó a Wanda Vázquez de querer robarle la elección a Pedro Pierluisi.

“Estoy segura de que esto es deliberado, ¿sabes por qué? por el silencio”, aseguró la alcaldesa de San Juan.

Fue más allá cuestionando qué pensarían los propulsores del PPD y PNP, Luis Muñoz Marín y Luis A. Ferré sobre la situación de hoy.