¿Renunciará el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones?

En medio de denuncias por fallas en el proceso primarista, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Dávila, permanecerá en su cargo pese a reclamos por el caótico por el proceso electoral, según confirmaron diversas fuentes a Metro.

Este diario supo que los comisionados y los representantes electorales de los distintos partidos y precandidatos sostuvieron esta mañana una reunión junto a Dávila, en la que reclamaron los continuos retrasos y contratiempos que ha enfrentado el proceso primarista en las pasadas semanas. Los comisionados cuestionaron la gestión de Dávila y le reclamaron que este no habría sido enfático para la impresión de las papeletas. Incluso, ante los señalamientos de los comisionados, Dávila colocó su puesto a disposición a raíz de los escollos tanto en el proceso primarista como en el de voto adelantado y encamado.

En medio de la reunión que describieron como "intensa", los comisionados y los representantes electorales le expresaron que este no era el momento de renunciar al cargo debido a que podría aumentar la incertidumbre del proceso primarista. Sostuvieron que más adelante revaluarán el puesto de Dávila.

En redes sociales hay insistentes rumores de que debe renunciar. Otra fuente de Metro confirmó la reunión, pero no le constaba que el funcionario fuera a renunciar.

Más de una fuente de Metro apuntó a que los presentes durante la reunión le preguntaron al presidente de la CEE por qué no presionó lo suficiente a la imprenta para que les entregará las papeletas a tiempo.

En una aparte con este rotativo, el representante electoral del comité de campaña del precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, expresó que las últimas papeletas para las primarias fueron entregadas ayer (sábado) a eso de las 9:00 p.m.

“Ellos son quienes nos tenían que brindar ese recurso y lo hicieron mal”, expresó el representante electoral.

El comisionado electoral igual agregó que el día que se había asignado para entregarlas no era el sábado, sino el viernes.

Debido a los escollos que han enfrentado, esta mañana la CEE oficialmente anunció que los precintos de votación del 1-25 operarán de las 8:00 a.m. a las 4:00 a.m. mientras que el restante de los municipios votará de 11:00 a.m. a 7:00 a.m.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía de Puerto Rico investiga una caja que se encontró ayer (sábado) a eso de las 3:55 p,m. con 214 papeletas emitidas por el PNP en la Escuela María Libertad Gómez, en Utuado.

Este sábado igual saltó a la luz un acta en el que funcionarios de colegio certificaron cómo reclusos fueron forzados a participar de la primaria del PNP para que votaran por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, la alcaldesa de Aguadilla, Yanitisia Irizarry; así como el senador por el PNP, Héctor Martínez, a cambio de televisores y beneficios en las visitas.

El viernes también hubo fallas en los votos de confinados debido a que el secretario del Departamento de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, no permitió la entrada de funcionarios electorales que no tuviesen una prueba negativa de COVID-19 a las cárceles.

El retraso en la entrega de papeletas a diversos municipios en Puerto Rico igual impactó el proceso de votos de encamados y por adelantado del pasado, 1 de agosto.

Esto sucede a pesar de que el evento se había pospuesto de junio a agosto a raíz de la pandemia de COVID-19.