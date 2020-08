PPD en Humacao pondera retirar a sus funcionarios de colegio

En Humacao claman indignados. Poco después de la 1:30 P.M., el alcalde de la Ciudad Gris, Luis Raúl Sánchez, manifestó que la Junta de Primarias del Partido Popular Democrático (PPD) ponderaba retirar a sus funcionarios de colegio, pues a esa hora "aún no nos avisan si salieron los maletines con las papeletas hacia acá o no".

Según indicó Sánchez, la junta que preside su correligionario Israel Quiñones, "llegó al acuerdo para retirar a los funcionarios, para no participar de este proceso mancillado, que no nos representa ni a nosotros los humacaeños ni a los puertorriqueños".

Comparó lo sucedido con procesos "en países de tercer mundo", algo "a lo que me tengo que oponer". Expresó que evaluará si cómo Municipio, Humacao pudiese tomar acciones legales futuras contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"Yo no tengo primarias, esto no es porque yo estoy corriendo", expresó. "El llamado que hago es porque tengo interés particular. Yo lo hago por el bien de la democracia. Nuestro país ha disfrutado de un sistema electoral que era el modelo para otros países, eso ha quedado manchado", expresó, indicando que el PPD tiene funcionarios esperando en los colegios "desde las cuatro de la mañana" y que a la hora de ser entrevistado, en Humacao no habían papeletas ni del PPD ni del PNP, pero "yo te puedo hablar solamente de los míos".

"El elector humacaeño siempre vota tempranito y esta mañana recibió un balde de agua fría", acotó.

A la última edición de este artículo, el alcalde y la Junta se asesoraban legalmente, mientras buscaba ecuanimidad de opinión con los candidatos primaristas correspondientes a Humacao.