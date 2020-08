Pierluisi: "No hay base legal para suspender las primarias"

El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, objetó hoy que se pospongan las primarias electorales en decenas de precintos que no pudieron comenzar los comicios debido a atrasos en la llegada de las papeletas.

"No hay base legal para suspender las primarias", dijo en un tono airado el ex comisionado residente durante una conferencia de prensa en las instalaciones de su comité de campaña en Miramar."Es una vergüenza para nuestro gobierno lo que está ocurriendo", añadió.

Más temprano, el presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz y el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, exigieron a la CEE a que aplazara el proceso primarista en aquellos centros de votación que a eso de las 1:00 p.m. ni siquiera habían recibido los maletines con las papeletas, lo que impidió que comenzaran sus labores como lo esperado en horas de la mañana.

"Lo que he dicho es que no hay disposición legal que sirva de base para tomar esta decisión y he hablado de que en todo caso al revés, la Constitución protege el derecho al voto…Había que hacer lo indecible", señaló Pierluisi. Asimismo, aseguró que la decisión se tomó sin su consentimiento e instó a todos los votantes a que acudan a sus centros de votación en caso de que estos sigan abiertos.

Pese a que cuestionó la validez de una posposición de las primarias, Pierluisi rechazó que se disponga a presentar un recurso legal ante los tribunales para impugnar la determinación del organismo electoral. "Lo que se ha hecho es ilegal. No hay base alguna, pero qué yo logro con obtener una sentencia", dijo Pierluisi al cuestionársele si acudirá a los tribunales.

Por su parte, no descartó recurrir a los tribunales si no se contabilizan los votos que se han emitido hoy. "Si se rehúsan a hacerlo [a contabilizar los votos de hoy]…Me reservo el derecho de radicar un pleito para que se les ordene al Presidente de la CEE, a la comisionada electoral del PNP [María Dolores 'Lolin' Santiago] a que contabilicen el voto de las primarias del PNP", mencionó Pierluisi, quien estuvo acompañado de Jenniffer González, comisionada residente; Edwin Mundo, coordinador de su campaña electoral; Carlos 'Johnny' Méndez, presidente cameral y Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría en el Senado.

Añadió que, de no contabilizarse los votos emitidos hoy, esto podría provocar "suspicacia" en el proceso electoral. "Pónganse en la posición de los miles que ya han ejercido su derecho al voto que les digan que eso no se va a contabilizar, lo que va a crear es una suspicacia y una falta de confianza en todo este proceso", agregó.

De igual manera, Pierluisi responsabilizó a la gobernadora Wanda Vázquez, al presidente de la CEE, Juan Dávila y a la Junta de Supervisión Fiscal por no asignar los fondos a tiempo a la CEE para imprimir las papeletas.

Mundo también objetó la decisión del CEE e instó a los funcionarios de colegio a que impriman las papeletas y que les tomen una fotografía.

Sostuvo que, al momento de tomarse la decisión de la CEE, cerca del 60% de los colegios de votación estaban abiertos.

Pierluisi, además, rechazó que los traspiés de la CEE vayan a impactar de alguna manera su candidatura a la gobernación y descartó realizar imputaciones contra la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez. "En lo más mínimo porque yo sé que cuento con el voto de los PNP que apoyan mi candidatura.", precisó.