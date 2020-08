"Charlie" Delgado pide que el martes se declare feriado para continuar las primarias

Ante las incongruencias en el proceso electoral presentadas desde tempranas horas de la mañana, el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos "Charlie" Delgado Altieri manifestó su desconfianza en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y emplazó a la gobernadora a declarar el martes como día feriado para continuar el proceso primarista iniciado hoy.

"Había pedido que, si se podía, se guardaran los resultados y se moviera, si era posible, para el próximo domingo", recordó. Sin embargo, Delgado Altieri expresó esta noche que cambió de parecer, "al no existir unanimidad en la CEE, yo he decidido que se cuenten los votos y que se respete la voluntad de los electores".

Según Delgado Altieri todavía hay colegios del PPD en más de 10 municipios que permanecen abiertos, pasada las 9:00 de la noche. Estos son: Aguadilla, San Germán, Arecibo, Ciales, Cabo Rojo, Aguada, San Sebastián , Añasco, Las Marías, Moca, Lajas y Mayagüez.

En estos colegios dijo que los funcionarios deberían contabilizar los votos esta misma noche a través del reporte que emite la máquina de escrutinio electrónico, contrario a lo establecido esta tarde por los comisionados electorales. "Los municipios que están aún recibiendo electores, que se cierre la votación y una vez se cierre, que comiencen a contabilizar", dijo.

"No confío en la CEE"

"Aquellos pueblos que ya cerraron los centros de votación, que se contabilice mañana. No se tiene que divulgar los resultados. Se mantienen en la CEE y se guardan los resultados, pero ya se tienen contados. ¿Por qué?, porque no confío en la CEE", expresó.

A juicio del alcalde isabelino, el presidente de la CEE "no sabe lo que está haciendo, no tiene control ninguno". "No podemos permitir que estas personas jueguen con la democracia de este país", agregó sobre Davila Rivera, quien anticipó en entrevista radial (Notiuno 630) su renuncia una vez culminado el proceso primarista.

Emplaza a la gobernadora

El precandidato a la gobernación le dio hasta las 2:00 de la tarde de mañana lunes a la gobernadora, Wanda Vazquez Garced, para que declare el martes como un día feriado, para efectuar la votación en los colegios que aún faltan por celebrar el proceso primarista.

“De lo contrario acudiré a los tribunales”, advirtió el precandidato a la gobernación. “Si es martes, mucho mejor. Me amparo en ese día para que se dé esa votación”, añadió.

Bhatia cataloga suspensión de primarias como "corrupción democrática"

El presidente del PPD, Aníbal José Torres insistió en que nadie, incluso los candidatos de su propio partido pueden cuestionarle el por qué favoreció detener el proceso primarista.

“Es una decisión que yo tomé como presidente del PDD pensando en la institución y no en las candidaturas individuales de todos mis compañeros y compañeras que participan en el proceso. Para empezar por ahí. Podrán diferir, podrán tener una posición distinta a la que yo asumí en el día de hoy, pero yo como presidente del Partido Popular tenía que tomar decisiones”, dijo Torres en conferencia de prensa.

Torres adelantó que la Junta de Gobierno del PPD se reunirá mañana para discutir los asuntos relacionados al fallido evento primarista junto a su equipo legal.

Más temprano, el senador y precandidato al PPD, Eduardo Bhatia Gautier hizo eco de las expresiones de Torres, indicando que recurrirá a sus recursos legales para determinar qué acciones tomará a raíz de la paralización del proceso electoral primarista.

"Hoy hemos tenido una de las peores muestras de otra institución de gobierno que ha colapsado. El desempeño de la CEE deja mucho que desear", expresó Bathia Gautier desde su comité de campaña.

"Estaba listo para ser el próximo gobernador de Puerto Rico nombrado por el partido PPD. Lamentablemente, lo que ha pasado en la CEE es un desastre. No imprimieron las papeletas para todos los colegios. Eso es inaceptable y es un resultado de un PNP que ha cogido la CEE por atraco", lamentó.

Yulín responsabiliza a la gobernadora

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz quien también busca convertirse en la candidata a la gobernación por el PPD fue más enfática en responsabilizar a la gobernadora, Wanda Vázquez tras el atropello electoral reportado hoy en la mayoría del país.

“Wanda Vázquez ha asesinado la democracia del pueblo de Puerto Rico”, puntualizó mientras llegaba a ejercer su derecho al voto en Cupey.