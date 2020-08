Entre confusión y desorganización, CEE habría extendido horario de votación en primarias

Ante el colapso del sistema electoral por la falla de enviar los materiales de votación para que a la hora de apertura de los colegios estuviesen listos, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) habría extendido el horario de votación, según se informó en un proceso de comunicación irregular. La oficina del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (PPD), confirmó a Metro que se determinó extender el horario de votación.

Mientras, desde la oficina de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista se informó que habrían dos horarios de votación que llevarían los procesos hasta las 7 de la noche. "Los maletines están listos y entregados desde el Precinto 1 de San Juan hasta el Precinto 025 Barceloneta. Los colegios de votación de San Juan hasta Barceloneta abrirán de 8:00am a 4:00pm. El resto de los colegios de votación de la isla abrirán de 11:00am a 7:00pm", se indicó mediante la cuenta oficial de Twitter del organismo electoral del PNP.

Un comunicado de prensa circuló en redes sociales, pero no estaba en la página oficial de la CEE. Según ese documento, se extenderían las votaciones en cada colegio para cumplir con ocho horas de votación, según sea el caso a partir de la hora que reciban los materiales y abran las votaciones. Sin embargo, en la oficina de prensa de la CEE no había ningún comunicado de prensa. No fue hasta las 8:30 de la mañana que el documento se circuló por los canales oficiales de la Oficina de Prensa de la CEE.

Metro reportó esta mañana que a las 6:30 de la mañana solo habían salido camiones para 15 precintos.

Se repiten problemas con materiales de primarias Camiones conmaterial electoral no habían salido a las 6 de la mañana de la CEE para los colegios.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz anticipó que el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila haría un anuncio importante sobre las votaciones. Más, Dávila no ha estado accesible a los medios de comunicación y hay cinfusión sobre cómo obtener información corroborada de la CEE.