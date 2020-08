CEE ha despachado el 45% de los camiones a sus respectivos precintos

La Comisión Estatal de Elecciones ha despachado camiones a 50 precintos de los 112 en Puerto Rico, de acuerdo con fuentes destacados en la agencia.

A las 12 del mediodía de hoy, domingo, la CEE ha preparado el 70% de los maletines y despachado el 45% de los camiones.

El retraso en la entrega de materiales ha demorado enteramente la primarias locales que se debieron llevar a cabo hoy, domingo.

Pese a que a los centros de votación debieron abrir a las 8:00 a.m. y luego a las 11:00 a.m., en algunos municipios todavía no ha comenzado, como fue en el caso de Vega Alta, cuyo alcalde confirmó a Metro el proceso en la primaria del Partido Popular Democrático debe comenzar hasta después de las 2:00 de la tarde.

Al momento, no se ha ofrecido una explicación por el caótico inicio del proceso electoral.

