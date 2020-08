Luis Vega Ramos denuncia movidas para dar plazas a simpatizantes políticos

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos denunció el sábado que en varias corporaciones supuestamente se está contratando personal a pesar de la orden ejecutiva firmada por la gobernadora, que requería que toda convocatoria a llenar puestos en el gobierno fuera autorizada por el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón.

“Aquí ha habido un período donde el gobierno ha estado cerrado y ahora sólo está abierto para dar servicios esenciales. Muchos se están dando remotamente; sin embargo en varias agencias, como la Autoridad de Edificios Públicos, la ACAA y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado se ha estado reclutando personal para plazas no relacionadas con la emergencia, ni con servicios esenciales, mientras no hay más nadie allí y no hay constancia de que se han seguido los procesos que la propia orden ejecutiva exige. Este es un intento de la administración de Wanda Vázquez de atornillar militantes PNP, sin que nadie los vea o fiscalice, de cara al calendario electoral. Exigimos al secretario de la Gobernación que nos certifique cuántas de esas convocatorias él autorizó, como ordena el estado de derecho vigente”, sostuvo Vega Ramos en declaraciones escritas.

Metro supo que en la Autoridad de Carreteras y Transportación también se abrieron unas convocatorias, que según las fuentes de este diario, ya tienen nombre de quiénes las ocuparán.

“El 21 de mayo de 2020, la Cámara de Representantes aprobó, unánimemente, la Resolución de la Cámara 1757. Mediante dicha Resolución, entre otras cosas, se le ordenó a todas las agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas, adscritas a la Rama Ejecutiva, entregar a la Cámara de Representantes de Puerto Rico toda petición hecha al Secretario de la Gobernación que autorice el trabajo presencial de aquellos servidores públicos que la agencia, corporación o instrumentalidad determine como esencial para su funcionamiento conforme a los parámetros de la OE-2020-033 y OE-2020-038; y los planes de reclutamiento, ascenso y permanencia del personal durante la emergencia, sin embargo, al día de hoy no se tiene información certificada sobre dicho requerimiento legislativo”, explicó el legislador.

Vega Ramos cursó una carta al Secretario de la Gobernación para solicitar en un periodo no mayor de tres (3) días las contestaciones a varias preguntas:

¿Cuántas solicitudes de autorización para ascensos, permanencias y reclutamiento fueron presentadas desde la declaración original de emergencia hasta el dieciséis (16) de junio de 2020? Se solicita que las mismas se desglosen por agencia, dependencia, o corporación pública y por la naturaleza de esta (ascensos, permanencias, reclutamientos nuevos, etc.)

¿Cuántas solicitudes fueron aprobadas y cuántas fueron rechazadas por usted y cuál fue la razón para cada una de esas decisiones?

¿Cuántas de las solicitudes fueron para plazas de labores en servicios esenciales, según definidos por las Órdenes Ejecutivas declarando la emergencia, y cuántos no? ¿Cuántas de cada una (servicios esenciales y no esenciales) fueron autorizados y cuántos no?