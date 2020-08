Tribunal de Apelaciones determina que AEE incumplió con requisito de subasta

El Tribunal de Apelaciones (TA) determinó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incumplió con los requisitos de notificación adecuada al adjudicar el contrato de la cubierta médica para los empleados de la corporación pública.

En una decisión de 30 de junio —pero notificada ayer 6 de agosto— el foro apelativo indicó que la AEE no incluyó una explicación de las puntuaciones y los por cientos obtenidos para cada una de las compañías aseguradoras que licitaron en el proceso de subasta. Ante esto, el tribunal devolvió el caso a la Junta de Subastas de la corporación pública para que se notifique adecuadamente su determinación. En diciembre de 2019, la aseguradora MMM impugnó la adjudicación de la subasta y solicitó al foro apelativo que paralizara la contratación de Triple-S, ya que se trató de una adjudicación “arbitraria, caprichosa e irrazonable” por parte de la AEE.

El TA declaró que la corporación pública no cumplió con uno de los requisitos jurisprudenciales para notificar adecuadamente el resultado de una subasta a las partes derrotadas. "No se incluyó explicación alguna de las puntuaciones y por cientos obtenidos en cada renglón por las aseguradoras. Sin esta explicación, MMM y este foro estamos privados de entender los defectos en la propuesta de MMM", reza el dictamen del foro judicial.

En su argumentación, MMM sostuvo que no se le notificación no incluyó una fundamentación adecuada en torno a las puntuaciones y por cientos adjudicados a cada una de las licitadoras. "Con dicha falta, arguyó [MMM], se les privó de entender las razones por las cuales se acogió la propuesta de Triple S y la propia quedó en segundo lugar. Además, sostienen que ello incumple con los requisitos establecidos jurisprudencialmente para la notificación de la adjudicación de una subasta, en este caso un RFP. Particularmente, porque, al no fundamentar suficientemente la determinación, este foro revisor carece de las herramientas para auscultar la impugnación del proceder administrativo", reza el documento.