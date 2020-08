Señalan fallas en el voto de los confinados

El voto de los confinados arrancó hoy con nuevas denuncias de fallas y demoras como antesala a las primarias generales del domingo 9 de agosto.

Así lo indicó Edwin Mundo —coordinador de la campaña del precandidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi— quien señaló que hasta el momento al menos dos instituciones carcelarias no han podido comenzar el proceso de votación para los confinados. Comentó que las demoras surgen luego de que el secretario del Departamento de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, no permitió la entrada de funcionarios de colegio a las instituciones carcelarias sin un resultado negativa a una prueba molecular de COVID-19. Sin embargo, Mundo mencionó que el Departamento de Salud y la Guardia Nacional se demoraron en entregarle los resultados hoy a un sinnúmero de funcionarios, lo que provocó que estos no pudieran entrar para comenzar el proceso de votación hasta tanto se hicieran ambas pruebas —la prueba serológica y la molecular—.

"El secretario de Corrección se negaba a que los funcionarios entraran con pruebas rápidas y muchos se hicieron la prueba rápida y moleculares. Y anoche a las 11:00 p.m. todavía no les habían llegado los resultados. Hoy se había planteado un mecanismo para que por la mañana fueran temprano y hubiese personal de Salud para hacerse las pruebas ambas moleculares y rápidas, pero no fue hasta las 8:00 a.m. que llegaron los funcionarios y eso ha retrasado un poco el proceso", dijo Mundo en entrevista telefónica con Metro.

El funcionario no pudo precisar en cuáles instituciones carcelarias no se ha podido iniciar la votación. Las primarias de ambos partidos se está celebrando en 10 instituciones carcelarias alrededor de la isla, incluyendo en la cárcel federal en Guaynabo.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, también denunció deficiencias en el proceso de votación de los confinados y comentó que las "fallas de comunicación entre agencias están poniendo en juego el derecho al voto". "Me informan que el proceso de votación de los confinados es un desastre", dijo el mandatario municipal en sus redes sociales.

Mundo, sin embargo, no tildó el proceso como un "desastre", pero aseguró que la falta de coordinación ha provocado el retraso en la celebración del voto del confinado. "No quisiera decir que es un desastre, el desastre fue el sábado pasado. Lo calificaría como un proceso lento y dificultoso porque estos funcionarios ya se habían hecho las pruebas y Salud y la Guardia Nacional no las entregaron [a tiempo] y han tenido que hacerse las pruebas nuevamente", explicó Mundo. Añadió que a los funcionarios que no les llegaron los resultados de la prueba molecular a tiempo, se les está administrando una prueba rápida —o serológica— y de resultar positivo, este será enviado a su casa. De obtener un resultado negativo en la prueba rápida, se le administrará una prueba molecular a este funcionario y en caso de que arroje positivo más adelante se pueda hacer el rastreo de contactos.

El representante de la campaña de Pierluisi mencionó que para las primarias del PNP, alrededor de 3,400 confinados solicitó el derecho al voto. No obstante, Mundo explicó que esta cifra podría aumentar ya que muchos confinados suelen entusiasmarse durante el proceso y emiten su voto mediante el mecanismo del voto añadido a mano. En las primarias del Partido Popular Democrático, cerca de 976 electores confinados solicitaron el derecho al voto, según cifras ofrecidas por el comisionado electoral de la colectividad, Lind Merle.

Metro intentó comunicarse con la comisionada electoral del PNP, María Dolores 'Lolin' Santiago, pero al momento de publicarse esta nota no hemos recibido respuesta.

