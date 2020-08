Componente electoral del PNP garantiza que las primarias correrán de forma óptima

En una conferencia de prensa que se vio afectada por dos apagones en el coliseo Roberto Clemente, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolin” Santiago, y los comisionados de las campañas de los dos precandidatos a la gobernación garantizaron que el proceso primarista del domingo no sufrirá las fallas que se vivieron el pasado fin de semana durante el voto por adelantado.

Según Santiago, el PNP ya cuenta con los maletines que se enviarán a los 2,530 colegios electorales, aunque todavía se encuentran a la espera de una cantidad de papeletas que se enviarán a centros de votación en Fajardo, Ceiba y Aguadilla. El comisionado de la campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, aseguró que la cifra de papeletas que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún no ha entregado al PNP “no llega” a 100,000.

“Estamos esperando. La imprenta entregó ayer, estará entregando el día de hoy pero nosotros como partido tenemos todos los maletines y ya tenemos todo el resto de los materiales puestos en el embalaje esperando por las papeletas”, dijo Santiago.

En total, el PNP espera tener cerca de 1.5 millones de papeletas para correr el proceso del domingo.

Hace dos días, el componente electoral del Partido Popular Democrático denunció que esperaban por la entrega de más de una cuarta parte de las papeletas que necesitarían el domingo, aunque ya tenían el material necesario para los procesos de voto a domicilio y por adelantado, que en su caso llevarán a cabo entre el viernes y sábado, respectivamente.

Santiago insistió que el remedio que se proveyó a los electores elegibles al voto adelantado que no pudieron ejercer su derecho el pasado sábado es adecuado. El domingo, estas personas recibirán un turno preferente cuando acudan a alguno de los 1,371 centros de votación establecidos a nivel isla.

“No tenemos un número completo (de los electores que se quedaron sin votar el sábado). Sí estamos preparando todo a base de lo que tenemos proyectado que va a estar participando nuevamente. De encamados sí tenemos que, de 3,176, votaron 2,900”, indicó la comisionada electoral, al precisar que este sábado se hará una segunda ruta para obtener el voto de los electores a domicilio restantes.

El PNP ha informado que además de las personas que solicitaron el voto encamado y unos 3,700 confinados –que votarán el viernes–, poco más de 21,000 electores pidieron votar por adelantado en los colegios.

Tanto Mundo como Rosemary Borges, comisionada de la campaña de la gobernadora, rechazaron que los problemas para ejercer el voto adelantado, así como las filtraciones de resultados que apuntaban a una ventaja de Pierluisi en esa fase, comprometan la integridad del proceso primarista.

“Las máquinas (de escrutinio electrónico) van a contar. No tengo ninguna duda que esas máquinas va a contar mejor que cualquier ser humano porque las va a contar todas iguales. Lo mejor que tiene eso es que a partir de las 5:00 de la tardeo las 4:30 le van a dar a un botoncito y todo Puerto Rico vamos a saber los mismos resultados. Nadie va a tener los resultados antes ni después porque automáticamente sube al web de la comisión. Se han hecho unos arreglos en la comisión para que no pase como en antaño, que se congelaban los resultados y se van a poder proyectar bien rápido”, dijo Mundo.

“Ciertamente vamos a estar poniendo en vigor un sistema que ya fue probado muy exitosamente en las elecciones y las primarias de 2016. A base de la experiencia, como dice Edwin, se han afinado unos detalles en cuanto a la rapidez en que bajen esos resultados, pero sí tenemos unas garantías y certeza en los mismos. No hay ninguna desconfianza en el sistema de nuestra parte”, dijo Borges, pese a que en pasados días el director de campaña de Vázquez, Jorge Dávila, habló de impugnar el proceso debido a los resultados extraoficiales.

“Yo no los he visto, pero ciertamente los resultados que están circulando no son resultados oficiales. La Comisión de Primarias se expresó mediante comunicación escrita y nosotros tenemos las máquinas, con todas sus actas, selladas. Para la Comisión de Primarias cualquier resultado que esté circulando en las redes no es oficial”, dijo por su parte Santiago.

Mundo, en tanto, negó que la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica pueda empañar el evento primarista, al asegurar que las máquinas de escrutinio pueden funcionar hasta por cuatro horas con sus baterías.

“Cosas van a pasar. Lo importante es que yo estoy seguro que tanto los funcionarios de Rose (Borges) como los míos están preparados, adiestrados para atender esos asuntos imprevistos. Los atendimos el sábado pasado, los atendimos el domingo, los estamos atendiendo y no tengo la menor duda que independientemente los resultados, va a funcionar”, dijo el ex comisionado electoral del PNP.

De acuerdo con Santiago, el coliseo Roberto Clemente, que servirá como centro de operaciones para la CEE el domingo, cuenta con una planta eléctrica que encenderá automáticamente si la red de la Autoridad de Energía Eléctrica presentara algún fallo. La comisionada electoral explicó que, en la mañana de hoy, ese generador no estaba programado para entrar en funcionamiento de esa forma, por lo que se tuvo que encender manualmente luego de varios minutos de oscuridad en las dos ocasiones que se fue el servicio.