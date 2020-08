CEE sigue sin dinero para las elecciones y consulta de estatus

Aunque se le otorgaron fondos para celebrar las primarias este próximo domingo, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Dávila, no puede asegurar si las elecciones generales se puedan realizar por falta de dinero.

"No", así contestó Dávila en entrevista con Radio Isla cuando se le preguntó si podía garantizar la realización del principal evento electoral el próximo noviembre. "Tenemos insuficiencia de fondos", agregó.

El funcionario indicó que la situación se complica ya que los suplidores piden pagos por adelantado con los que no puede cumplir.

"Es muy difícil, muchos suplidores nos piden pagos por adelantado", expresó.

Para realizar este evento la CEE necesita unos $12 millones.

Por otro lado, para costear la consulta de estatus, Dávila expresó que no ha recibido respuesta sobre la solicitud para que se le asigne la cantidad de dinero necesaria, que ya se ha estimado en unos $2.5 a $3.5 millones.

“Para el plebiscito no (hay dinero) y hoy no he recibido respuesta ( para los $3.5 millones de la consulta de estatus)” explicó Dávila.

Tampoco se puede realizar la consulta de estatus.

Sobre las primarias, el presidente de la CEE indicó que se le otorgaron $1.1 millones de fondos estatales y $800 mil de dinero federal por el COVID-19.