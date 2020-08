Congresista pide que se investigue a La Comay por comentarios "racistas y xenofóbicos"

La congresista Nydia Velázquez exigió hoy a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) a que investigue las prácticas del programa 'La Comay', luego de que este realizara comentarios "racistas y xenofóbicos" contra el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia y su familia.

"Debido a las expresiones ofensivas vertidas en el programa 'La Comay' por los pasados dos meses, le solicito a su agencia a que investigue evalúe las prácticas utilizadas por este programa de televisión. Esta retórica vil debe ser atendida cuanto antes para asegurar el bienestar de todos los residentes de Puerto Rico y proteger a las personas más vulnerables y tradicionalmente marginadas en la isla", señaló Velázquez mediante una carta al director de la FCC, Ajit Pai.

En su misiva, Velázquez condenó los comentarios que realizó Antulio Santarrosa —también conocido como Kobbo— por medio del personaje de La Comay en el que indicó que "Puerto Rico debe ser gobernado por un hombre o mujer puertorriqueña". Bhatia nació en El Salvador y su esposa es panameña. El personaje televisivo también hizo alusión a la nacionalidad de su esposa y mencionó que la Primera Dama también debe ser puertorriqueña.

"Estas declaraciones son un ataque directo a la comunidad inmigrante en la isla y en Estados Unidos…Estas acciones no son representativas de los valores estadounidenses", dijo la congresista puertorriqueña, quien representa el séptimo distrito congresional de Nueva York.

La semana pasada, Bhatia también condenó los comentarios vertidos en el programa que se transmite en Mega TV y anticipó que estaría radicando una querella en la FCC.

"Rechazo y condeno enérgicamente el ataque contra mi puertorriqueñidad. Soy puertorriqueño de pura cepa y le he dedicado mi vida al servicio desinteresado a mi país. Nací en El Salvador porque mis padres trabajaban en ese país combatiendo la pobreza, pero no tengo vínculo alguno ni puedo reclamar nacionalidad Salvadoreña", sostuvo el senador mediante declaraciones escritas.

Broadcasters operate on the public's airwaves and are expected to serve the public interest. Broadcasting hate speech is a direct violation of that principle. Today, I'm calling on @FCC to investigate @MegaTVLive for recent xenophobic comments on "La Comay." Read more: pic.twitter.com/vXr1V9oqjh

— Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) August 5, 2020