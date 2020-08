Aumento récord de casos coronavirus en un estado australiano

El foco del COVID-19 en Australia, el estado de Victoria, informó de 725 casos nuevos y 15 decesos el miércoles y los negocios en la ciudad de Melbourne bajaban las cortinas al decretarse nuevas medidas de cuarentena.

Negocios no esenciales como la mayoría de las tiendas minoristas, peluquerías y gimnasios en la segunda ciudad de Australia cerraron durante seis semanas. Las personas empleadas en trabajos considerados esenciales deberán llevar consigo pases especiales.

El primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, anunció restricciones a las salas de hospitales en todo el estado que no sean de emergencia.

“Será muy arduo, pero es necesario bajar estas cifras”, dijo Andrews y añadió que la “idea de más de 700 casos no es sostenible”.

Otros sucesos en Asia y el Pacífico:

— India ha reportado más de 50.000 casos nuevos de coronavirus por octavo día, elevando la cifra total de casos confirmados a más de 1,9 millones. En las últimas 24 horas se produjeron 857 decesos.

— Hong Kong ha reportado 85 casos nuevos con cuatro muertes. Las autoridades de la ciudad semiautónoma china han ordenado el uso de mascarillas en todos los lugares públicos, prohibido muchas actividades e incrementado el testeo. El gobierno central chino envió un equipo de médicos y un centro de exhibiciones se ha convertido en un hospital improvisado. Hong Kong tiene un total de 3.775 casos y 43 decesos.

— China continental reportó 27 casos nuevos del virus el miércoles. De éstos, 22 fueron en la zona noroccidental de Xinjiang, cuya capital, Urumqi, ha sido el centro del brote más reciente. Las medidas como la cuarentena de algunas poblaciones y la limitación del transporte público parecen haber resultado eficaces y las cifras han bajado. China ha reportado 4.634 muertes entre 84.491 casos desde que se detectó el virus en la ciudad de Wuhan a fines del año pasado.

— La tasa de desempleo en Nueva Zelanda mostró una sorprendente mejora al 4% en medio de la cuarentena, aunque se prevé un aumento en los próximos meses. Con todo, la cifra es mucho mejor de lo que se preveía y una buena noticia para el gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern de cara a las elecciones generales del mes próximo. Un plan de subsidio de salarios financiado por el gobierno, que rige hasta el mes próximo, protege a muchos trabajadores.

— Un gobernador en Japón suscitó críticas cuando dijo que un producto para hacer gárgaras podía ser un remedio eficaz contra el coronavirus. El medicamento se agotó rápidamente en muchos negocios. Las acciones de Shionogi & Co. Adicionalmente, Meiji Holdings Co., que producen el remedio Isojin, aumentaron en Tokio tras las declaraciones del gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, quien aludió a un estudio del gobierno regional con 41 personas. Los expertos dijeron que el estudio no demostraba nada y las acciones de Shionogi y Meiji volvieron a caer.

